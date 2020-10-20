"Akıllı mercek uygulaması ile gözlüğe son" - Son Dakika

"Akıllı mercek uygulaması ile gözlüğe son"

20.10.2020 09:14

"Akıllı mercek uygulaması ile gözlüğe son" Göz Hastalıkları Uzm. Dr. Murat Ayan, gözlük takma problemini bitirecek son teknoloji trifokal lenslerin uzak, yakın ve ara mesafe görme problemlerini bitirdiği söyleyerek, "Son gelişen akıllı ve göz içi merceklerle çok iyi yapılmış cerrahilerle bile...

"Akıllı mercek uygulaması ile gözlüğe son"

SAMSUN - Göz Hastalıkları Uzm. Dr. Murat Ayan, gözlük takma problemini bitirecek son teknoloji trifokal lenslerin uzak, yakın ve ara mesafe görme problemlerini bitirdiği söyleyerek, "Son gelişen akıllı ve göz içi merceklerle çok iyi yapılmış cerrahilerle bile yakın gözlük takmak zorunda olan hastalar, tekrar gözlüksüz hayatlarına dönebiliyor" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Ayan yaptıkları akıllı mercek uygulamaları ile gözlük kullanma problemi yaşayan hastaların gözlüksüz bir şekilde normal hayatlarına dönebildiklerini söyledi. Akıllı mercek tedavisi olan hastalardan bir tanesi olan Nurten Maden, daha sağlıklı görebildiği için ve gözlük kullanmadığı için mutluluğu dile getirdi. 20 yıl önce gittiği bir hastanede excimer lazer tedavi olan Nurten Maden, yıllar sonra yakın görme problemi yaşamaya başladı. 20 yıl önce ameliyat olduğu kurumun "Bir daha gözlük kullanamayacaksın" demesi üzerine yıllar sonra tekrar gözlük ihtiyacı duyan Nurten Maden, şifayı akıllı mercek uygulamasında buldu.

Konu üzerine bir açıklamada bulunan Göz Hastalıkları Uzm. Dr. Murat Ayan, "Gözlüğü bırakmak için çeşitli alternatif metotlar, cerrahiler var. Bunlardan ilki 'excimer lazer' cerrahisidir. Bu lazer cerrahisi uygun olan gözlere yapıldığında gayet etkili sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Uygun olmayan gözlere yapıldığında eski numaralara tekrar geri dönme gibi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. 40 yaşında mükemmel yapılmış bir cerrahide bile yakın görme sıkıntısı başlıyor. Excimer lazer cerrahisi bunu çözmüyor. Bizim hastamıza daha önce 'excimer lazer' cerrahisi yapılmış ve sonrasında hem uzak hem yakın gözlük kullanmak zorunda kalmıştır. Hastamızın iki gözüne akıllı mercek uygulaması yaptık. Şu an numaraları sıfırlandı. Uzak ve yakın görmeleri iyi durumdadır" diye konuştu.

Trifokal lens (akıllı mercek) hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Murat Ayan, "Akıllı mercekler son teknoloji ile geliştirilen yakın, uzak ve ara mesafeyi gösteren merceklerdir. Daha öncesinde kullandığımız katarak ameliyatı ile kullanılan mercekler sadece uzakta gözlüğü bıraktırabiliyordu. Su an gelişmiş teknoloji ile birlikte yakın uzak ve ara mesafede net görüş sağlayabiliyor. Bu mercekleri daha çok 40 yaş üstünde yüksek numarası olan, yakın gözlük kullanmak zorunda olan ve gözlük bırakmak isteyen hastalarda bu ameliyatları yapıyoruz. Onun dışında daha önce excimer lazer geçirmiş hastalarda da yine bu numara kalabiliyor ve bunun hesabı biraz daha zor olabiliyor. Ameliyat sonrası sürpriz sonuçlarla karşılaşabiliyor. Daha önce lazer cerrahisi geçiren hastalarda ameliyat planlaması yapmak önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Akıllı mercek tedavisi olan Nurten Maden ise, "20 yıl önce lazer ameliyatı oldum. Olduktan sonra baş ağrılarım gitti. Uzak görmemde hiç yakınlaşma olmadı ama ilerlemede olmadı. 5 yıl öncesine kadar kendimi alternatif tıplarla kendimi idare etmeye çalıştım. Göz tembelliği olmasın diye gözlük kullanmamak istedim. Lazer ameliyatı olduğumda bana tamamen hiç gözlük kullanmayacaksın demişlerdi. Şuan mercek taktırdım. Çok rahat ettim" açıklamasında bulundu.

Akıllı mercek uygulaması ile gözlüğe son
Akıllı mercek uygulaması ile gözlüğe son
Akıllı mercek uygulaması ile gözlüğe son
Akıllı mercek uygulaması ile gözlüğe son

Göz Hastalıkları bölümü, Murat Ayan, uzak filmi, Maden, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Akıllı mercek uygulaması ile gözlüğe son' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor Çukur'da Çağatay Erdenet sürprizi! Nejat İşler, diziye geri döndü Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor Galatasaray, evinde ilk kez Alanyaspor'a yenildi Belhanda ve Feghouli ceza mı aldı? Fatih Terim yanıtladı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var         
08:47
MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı         
08:06
Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu         
07:34
Beykoz'da bir otobüs alev alev yandı Beykoz'da bir otobüs alev alev yandı         
05:27
FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı         
00:34
Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı         
22:33
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
"Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
16:51
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 09:24:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Akıllı mercek uygulaması ile gözlüğe son" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei