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Akıllı mercekler 50 yaş üstünde katarakt başlamadan uygulanabilir - Son Dakika

Akıllı mercekler 50 yaş üstünde katarakt başlamadan uygulanabilir

12.07.2021 10:55
Akıllı mercekler 50 yaş üstünde katarakt başlamadan uygulanabilir, System.String[]

Göz bozuklukları için uygulanan akıllı mercekler hakkında bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cem Mesçi, "'Akıllı Mercekler olarak bilinen çok odaklı mercekleri, gözlüksüz yaşamak isteyen, 50 yaş üstündeki kişilere tavsiye ediyorum.

Göz bozuklukları için uygulanan akıllı mercekler hakkında bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cem Mesçi, "'Akıllı Mercekler olarak bilinen çok odaklı mercekleri, gözlüksüz yaşamak isteyen, 50 yaş üstündeki kişilere tavsiye ediyorum. Bu kişilerde katarakt başlamadan akıllı mercek implantasyonu uygulanabilir" dedi.

Akıllı merceklerin uzak, yakın ve ara mesafede net görmeyi sağladığını ifade eden Medicana Ataşehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cem Mesçi, "Uzak mesafeli araç kullanırken, uzaktaki yol işaretlerini veya evde uzaktan televizyon seyrederken alt yazıları net görmeyi, stadyumda maç izlerken futbolcuları daha net seçebilmeyi kastedebiliriz. Ara mesafede, örneğin evde mutfak işleri ile uğraşmayı, ütü yapmayı, herhangi bir aracı tamir etmeyi veya bilgisayar kullanmayı, süpermarket reyonunda ürünleri seçmeyi düşünebiliriz. Yakın mesafe ise saat tamircisi, hat sanatı, mimari çizim, muhasebe gibi yakın okuma gerektiren tüm işleri içeren mesafelerdir. Ölçü olarak söyleyecek olursak; yakın mesafe 30-40 santim, ara mesafe 50-100 santim arası mesafe olarak düşünülebilir. Son yıllarda akıllı mercek terimi daha önce uzak ve yakın odaklarını netleştiren çok odaklı merceklere, ara mesafeyi de net gösteren odakların eklenmesi ile gündeme gelmiştir" diye konuştu.

"GÖZ YAPISININ UYGUN OLMASI ÖNEMLİDİR"

Akıllı mercek implantasyonu 50 yaş üstünde, uzak mesafede gözlüğe sıklıkla ihtiyacı olan, yakın görme problemleri başlamış olan prespiyopik çağdaki kişilere uygulanabileceğini belirten Mesçi, bu kişilerde henüz katarakt başlamadan cerrahinin uygulanabileceğinin altını çizdi.

Mesçi, "Ayrıca kataraktı olan tüm yaş grubu hastalarda akıllı mercek katarakt ekstraksiyonu sonrası kullanılabilir. Özellikle genç– orta yaşlı aktif yaşayan kataraktlı hasta grubunda, akıllı mercek gözlük ihtiyacını ortadan kaldırdığı için daha çok tercih edilir. Önemli nokta, bu tür merceklerin kullanımı için göz yapısının uygun olmasıdır. Eğer optik sinir hastalığı, retinopati, korneal distrofi, sarı nokta hastalıkları, glokoma bağlı sinir lifi defektleri, göz tembelliği gibi durumlar varsa, bu tür mercekler tercih edilmeyebilir. Bir diğer avantaj ise akıllı mercek olarak tarif edilen bu merceklerin astigmatı tedavi eden torik tiplerinin de olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"MERCEKLERİN ÖMRÜ İNSAN ÖMRÜNDEN UZUN"

Merceklerin hayat boyu kullanılabileceğini belirten Mesçi, "Bu mercekler hayat boyu gözde kalabiliyor. Merceklerin ömrü insan ömründen kat be kat fazla. Yalnız bir defaya mahsus olmak üzere, merceklerin oturtulduğu saydam kapsülde birkaç sene sonra opaklaşma olursa, hastalara ofis ortamında, oturduğu yerde 5 dakikalık kısa, basit, ağrısız ve düşük maliyetli bir YAG lazer işlemi yapılarak, tekrar eski saydamlık sağlanıyor" dedi.

AMELİYAT SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ameliyat sonrası sürece de dikkat çeken Mesçi, "Bir ay boyunca damla kullanmaları gerekiyor. İlk haftalar sık olan damlalar son haftalarda seyrekleşiyor. İlk gün gözler kapalı oluyor ve gözün üstüne yatarak uyunmamalı. Gözler asla ovuşturulmamalı. 2'nci gün duş alınabilir. İlk hafta göz içine su ve sabun gelmemeli. 2- 3 gün sonra işine dönebilir. 2 hafta ağır spor, yüzme yok, ancak ilk haftalar yürüyüş yapılabilir. İlk ay göz darbelere karşı korunmalı. Kadın hastalar 2 hafta kirpik makyajı yapmamalı. İki göz minimum 1 gün arayla opere edilebilir" uyarılarında bulundu.


Akıllı mercekler 50 yaş üstünde katarakt başlamadan uygulanabilir

Ataşehir, Uzak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Akıllı mercekler 50 yaş üstünde katarakt başlamadan uygulanabilir - Son Dakika


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