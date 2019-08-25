"Akıllı okul servisleri" yaygınlaşıyor

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ardından gündeme gelen "Akıllı servis" konusu, kamu ve özel sektör kesimleri tarafından tartışılmaya devam ederken, yeni eğitim yılının arifesinde "Akıllı servis" çözümleri hem yaygınlaşıyor hem de ucuzluyor.

Yıldız Teknopark'ta bulunan Ozi Teknoloji Koltuk Sensör Sistemleri, öğrencilerin okul servislerinde unutulmasının önüne geçen bir teknoloji çözümü geliştirdi. Buna göre öğrenci servislerinin koltuklarına yerleştirilen sensörler olası bir ihmal halinde alarm ve korna yoluyla önce şoförü, şoförün duyarsız kalması halinde de tur firmasını ve velileri SMS yoluyla uyarıyor.

AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını cevaplayan Ozi Teknoloji Kurucusu Oğuzhan Tekçe, okul servislerini 4 saat içinde hem donanımıyla hem de yazılımıyla "akıllı" hale getirebildiklerini söyledi.

Standart bir okul servis taşıtını araç takip sistemi, kamera sistemi ve koltuklarda yer alan 7,5 kilograma duyarlı ağırlık sensörleriyle "akıllı" hale getirebildiklerini anlatan Tekçe, "Devletimizin duyurduğu Okul Servis Araçlarında Kullanılacak Koltuklarda Oturmaya Duyarlı Sensörlü Sistemler genelgesine göre, okul servislerinde sensör bulunması zorunlu tutuldu. 'Akıllı servis' uygulamaları zorunluluğu önümüzdeki eğitim/öğretim yılına ertelenmiş olsa da bu ihtiyaç, duyarlı veliler ve servis aracı sahipleri tarafından tercih ediliyor." diye konuştu.

"Sistem hemen kornayı devreye alıyor"

Her koltuğa ağırlık sensörü yerleştirdiklerini anlatan Tekçe, aynı zamanda şoförün önüne de tüm bu koltuklardaki yolcuları izlemesini sağlayan bir ekran yerleştirdiklerini söyledi.

Tekçe şöyle konuştu:

"Şoför, hem araç içi kameralar hem de sensör sistemimizden hangi koltukta çocuk olduğunu tespit edebiliyor. Tabii, çözümümüz veliler için de kolaylıklar barındırıyor. Veliler online olarak çocuğunu takip edebilecek. Servis nerede, eve yaklaştı mı, okula vardı mı bunları görebilecek. Bunun yanında veli, çocuğunun servisin hangi koltuğunda oturduğunu da görebilecek.

Diyelim ki şoför kontağı kapattı ve içeride uyuyan bir çocuk kaldı. Bu durumda uyarı sesi ve şoförün önündeki ekranda uyarı mesajı çıkıyor. 'Dikkat içeride yolcu var' şeklinde. Diyelim ki şoför bunu görmedi veya bir şekilde aracı kitleyip gitti; böyle bir durumda sistem hemen kornayı devreye alıyor. Korna çalıyor araç ve aynı anda veli, servis firması sahibi ve okul yönetimi SMS ile bilgilendiriliyor. Kimlere haber verileceğini sistemden önceden atayabiliyoruz."

"Servisiniz kapıya gelmiştir" uyarısı

Oğuzhan Tekçe, geliştirdikleri sistemin araç içi kameralar, konum takibi ve koltuk sensörlerinin üçünün birleşiminden oluştuğunu ifade ederek, "Araç içi kameralarımız var. Araçta hostes bulunması halinde hostese bir tablet veriyoruz. Çocuğun inip inmediğini hem içeriden hem de dışarıdan takip edebiliyor. Aynı şekilde veliler de araç içinde neler olup bittiğini, istediği zaman görebiliyor. Servis eve yaklaşınca bunu veliler görebiliyor. Araç kapıya geldiği zaman da bir bilgilendirme sağlayabiliyoruz. Bu SMS de olabiliyor arama da... 'Servisiniz kapıya gelmiştir', 'çocuğunuzu taşıyan servis okula ulaşmıştır' şeklinde uyarılarla velileri düzenli olarak bilgilendiriyor sistemimiz." dedi.

"Montajın tamamını 4 saatte tamamlayabiliyoruz"

Tekçe, sundukları çözümü kamera, sensör ve konum takibi olmak üzere uçtan uca "Akıllı Servis" dönüşümü olarak niteledi.

Oğuzhan Tekçe fiyatlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Koltuk sensör sistemimiz 2 bin lira. Bunda şoförün önündeki bilgi ekranı ve sensörler var. Online yazılımları ücretsiz olarak sağlıyoruz. Araç içi kameralar da istenirse 2 bin lira gibi de onun ücreti var. Toplamda 4-5 bin lira gibi bir ücretle okul servislerini konumu takip edilebilir, koltukları sensörlü ve iç kameraları uzaktan izlenebilir hale getiriyoruz. Üstelik montajın tamamını 4 saatte tamamlayabiliyoruz. Bunun yanında ücret her yıl yenilenmiyor. Bir defa ödeniyor ve iki yıl garantili olarak kullanılıyor.

Satışlar ve ilgi genel anlamda iyi. Çünkü tek bir sistemle 3 ayrı çözüm için para ödemekten kurtarıyoruz servis şoförlerini. Üstelik ailelerin de içi rahat ediyor bu şekilde."

Tekçe, montajları, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark D-2 Blok'ta bulunan yerlerinde yaptıklarını da sözlerine ekledi.