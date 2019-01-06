"Akıllı olan şu dönemde gayrimenkule yönelir"

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Polat, "Akıllı olan şu dönemde ihtiyacı varsa veya yatırım yapacaksa gayrimenkule yönelir. Biz bunları yaşadığımız vakit 100 liralık değeri olan bir mal 50 liraya satılıyor.

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Polat, "Akıllı olan şu dönemde ihtiyacı varsa veya yatırım yapacaksa gayrimenkule yönelir. Biz bunları yaşadığımız vakit 100 liralık değeri olan bir mal 50 liraya satılıyor." dedi.

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