Son Dakika Haberleri: Akıllı Panda Otobüsü' Yollarda

Akıllı Panda Otobüsü' Yollarda

1 saat önce

DeepBlue Technology, Akıllı Panda Otobüsünü Çin yapay zeka kalkınma zirvesinde sahneye çıkardı.

Akıllı Panda Otobüsü' Yollarda, System.String[]
DeepBlue Technology, Akıllı Panda Otobüsünü Çin yapay zeka kalkınma zirvesinde sahneye çıkardı. Otobüsün bu yıl Avrupa'da satılması planlanıyor.

DeepBlue Technology'nin yapay zekalı otobüsü Akıllı Panda, Şanghay'da düzenlenen 'Yeni Nesil Yapay Zeka Kalkınma Zirvesinde' tanıtıldı. Otobüs, dünyanın dört bir yanındaki yolcular için farklı sorunları çözmek amacıyla sekiz farklı teknolojiyi barındıran çok işlevli AI tabanlı otonom araç olarak tasarlandı.

Otobüste, autopilot, parmak damar tanıma, ses etkileşimi, hassas reklam düğmesi, araç izleme robotu, akıllı insansız satış sistemi, anormal davranış izleme sistemi ve akıllı acil durum kaçış sistemi bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yolcular söz konusu otobüste doğru biyometrik tanımlama sistemi vasıtasıyla el hareketlerini kullanarak alışverişe gidebilir ve bu esnada araca yerleşik robot, şüpheli davranışları gerçek zamanlı olarak izlemekte ve kaydetmekte, erken uyarı için arka uçta yayın yapmakta ve akıllı acil durum kaçış sistemini aktive ediyor. Sistem, pek çok AI endüstri eliti, şirketi ve hatta Çin'in belediye çalışanları, Kuşak ve Yol ülkelerindeki yabancı misafirlerin bir araya gelip tartıştıkları geleceğin akıllı şehir gelişimine doğru atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

Akıllı Panda Otobüsün, bu yıl Asya ve Avrupa'ya seyahat etmesi planlanıyor. Açıklamada Almanya, Lüksemburg, İtalya ve Yunanistan gibi ülkeler, bu ürüne yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken otobüsün 2019 yılında Avrupa'da da olacağı öngörülüyor. - ŞANGHAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:04 Kaynak: İHA

Avrupa, Çin Halk Cumhuriyeti, Panda, Ekonomi
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