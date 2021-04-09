Akıllı petrol üretim takip sistemi tanıtıldı? - Son Dakika

Akıllı petrol üretim takip sistemi tanıtıldı?

09.04.2021 10:57
Akıllı petrol üretim takip sistemi tanıtıldı?, System.String[]

Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği ile Batman Üniversitesi akademisyenleri tarafından üretilen Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi için düzenlenen lansman töreni, TÜBİTAK TEYDEP Başkanı Mehmet Aslan ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir'in katılımı ile düzenlendi.

Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi'nin kurulu bulunduğu TPAO Bölge Müdürlüğü Batı Raman Kampı BR-420 Petrol Kuyusu'nda düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Batman Üniversitesi Genel Sekreteri Öğr. Gör. Lütfü Karakoyunlu, İl Jandarma Komutanı Alb. İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, il protokolü ve Batman Üniversitesi personelleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından TÜBİTAK TEYDEP Destekli Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi Proje Lideri Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul tarafından Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi projesini tanıttı.

Törende konuşma yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesi'nin kurulduğu 2007 yılından bugüne çok önemli çalışmalara ve projelere imza attığını ve atmaya da devam ettiğini söyledi.

Rektör Demir Konuşması şöyle sürdürdü:

"Batman Üniversitesi, Batman şehrinin, sanayide, teknolojide, sanatta, kültürde bir marka olması için çalışmalarını planlamakta ve hayata geçirmektedir.

Teknoparkımız Batman'ın en Önemli Markalarından Olacak

Batman'ın en önemli markalarından biri olmasını arzuladığımız Teknoparkımızın binasının inşaatı hızla yükseliyor. Binanın bir an önce tamamlanması için gerekli girişimlerimiz de devam ediyor. Teknoparkımız teknoloji firmalarımıza ev sahibi olacak ve buradan dünya markaları ortaya çıkaracak.

Yeni Süreç Endüstri 4.0

Gelişen teknoloji, endüstri 4.0'da nesnelerin birbiriyle konuşabildiği ve yapay zeka ile çeşitli süreçlerin yönetildiği veri odaklı bir ekosistem oluşmasını gerektirmektedir.

Bu ekosistemin ise ülke ekonomisine verimlilik, istihdam ve yatırım konularında katkı sağlaması beklenmektedir.

Endüstri 4.0 tabanlı yöntemler sanayileşme, akıllı üretim teknikleri ile sanayi üretiminde verimin artırılması ve ar-ge temelli katma değer üretebilen ürünler ile bölgesel kalkınmada üniversitemiz aktif rol almayı hedeflemektedir.

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından projelendirilen ve hayata geçirilen yerli ve milli bir ürün olan Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi tamamlandı. Bugün de bu projenin tanıtımı için bir aradayız.

Üniversite-Kamu-Sanayi işbirliği ile geliştirilen Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi,petrol üretimi sırasında ortaya çıkaran arızaları yapay zeka ile önceden tespit ederek ilgilileri SMS ve e-posta gibi uyarılarla haberdar eden, platform bağımsız web tabanlı bir sistem olarak gerçekleştirildi.

Proje %20 Verimlilik Sağlıyor

Ülkemizin en önemli dış açığı olan enerji alanında geliştirilen önemli bir proje olan Akıllı petrol Üretim Takip Sistemi, petrol üretimi alanında üretim ve yönetim de %20'lik verimlilik sağlayacak bir projedir. Bu petrol üretiminde ülkemize %20 kazanç sağlayacak yapay zekasıyla tamamı yerli ve milli yapıda güzel bir proje örneği oldu. Dinamik öğrenme yapısına sahip sistem, her bir kuyuda kuyu bazlı olarak öğrenmekte ve her geçen sürede kendi kendine öğrendikçe verimliliğini yükselten patent başvurusu yapılmış bir üretim takip sistemidir.

Akıllı petrol üretim ve takip projemizin hayata geçirilmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen, Batman TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir'in şahsında TPAO'ya ve TEYDEB Başkanı Sayın Mehmet ASLAN'ın şahsında TÜBİTAK'a teşekkür ediyorum. Projenin hayat bulmasında önemli destekleri olan Yavuzlar Makina'ya ve alın terleri henüz soğumamış proje ekibinin lideri Doç. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul'un şahsında proje ekibinde yer alan Batman Üniversitesi akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Batman Üniversitesi Rektörü olarak ülkemize şehrimize katkıda bulunacak her projeyi desteklemeye devam edeceğiz."

Törende diğer bir konuşmayı gerçekleştiren TÜBİTAK TEYDEP Başkanı Mehmet Aslan, "Bu projenin başarıyla tamamlanması,petrol kuyularının her türlü üretim kapasite raporlarının ve kalitesinin anlık olarak izlenmesine hem de olası arıza tahmini veya arıza tespiti yapılmasına imkan tanınmış oldu." dedi.

TÜBİTAK TEYDEP Başkanı Mehmet Aslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kuyuların gerçek zamanlı izlenmesi koruyucu bakım yerine kestirimci bakım tekniklerinin uygulanması sınırlı bir kaynak olan petrol üretiminin devamlılığına önemli bir katkı sağlayacaktır. Daha önce TÜBİTAK'tan Batman şehrine fazla destek alınmamış. İnşallah bu proje ile yeni proje adımlarına ilham kaynağı olur. Şu anda lansmanı yapılmış ürün özel sektör temsilcileri tarafından kabul kararı verilmiş ilk proje başvurusu niteliğinde. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Proje destekçisi TPAO Batman Bölge Müdürlüğü adına törende konuşma yapan Bölge Müdürü Mustafa Demir, "Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında TÜBİTAK destekli yürütülen yer üstü petrol pompalarında olası ve anlık arıza türlerini önceden haber veren bu projenin tamamen yerli ve milli oluşu en büyük gurur kaynağımızdır" dedi.

TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu projeyle petrol sektörünün milli projelerle önü açılmış olacaktır. Akademisyenlerimizin sahada oluşturdukları bilgi birikimi sayesinde yeni yerli ve milli teknoloji üretebileceği bir platform oluşturulacaktır. Yer üstü pompalarında kullanılacak sistem sayesinde petrol kayıplarının arıza tabanlı kayıpları minimize edilmesi, kuyu verimliliğine yönelik dataların online olarak alınması ve kaydedilmesi sistemin uzaktan kontrolüne olanak tanınması ve meydana gelecek arıza türlerinin daha oluşmadan yapay zeka destekli karar verme mekanizmasıyla tespit edilebileceği bir otomasyon sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem şu anda bulunduğumuz lokasyondaki Batı Raman 420 nolu kuyumuzun at başı pompasında yaklaşık bir yıl süren tüm deneme testlerini başarıyla tamamlamıştır. TPAO ile Batman Üniversitesi arasında uygulanan üniversite sanayi işbirliği modelini bu alanda yürütülen projeler kapsamında pek çok açıdan örnek teşkil etmektedir. Bu projeye TPAO tarafından verilen destekler TPAO'nun Türk sanayisinde yerlileştirmeye verdiği önemi açıkça ortaya koymuştur. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yerli ve milli projelere elimizden gelen desteği fazlasıyla vereceğimizin sözünü veriyorum."

Konuşmaların tamamlanmasıyla Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi'nin üretilmesinde destekleyen TÜBİTAK TEYDEP Başkanı Mehmet TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir'e Yavuzlar Makine Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yavuz'a ve Proje Lideri Doç. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul'a Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir tarafından plaket takdim edildi.

Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği ile Batman Üniversitesi akademisyenleri tarafından üretilen Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi için düzenlenen lansman töreni, TÜBİTAK TEYDEP Başkanı Mehmet Aslan ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.İdris Demir'in katılımı ile düzenlendi.

Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi'nin kurulu bulunduğu TPAO Bölge Müdürlüğü Batı Raman Kampı BR-420 Petrol Kuyusu'nda düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Batman Üniversitesi Genel Sekreteri Öğr. Gör. Lütfü Karakoyunlu, İl Jandarma Komutanı Alb. İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, il protokolü ve Batman Üniversitesi personelleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından TÜBİTAK TEYDEP Destekli Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi Proje Lideri Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul tarafından Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi projesini tanıttı.

Törende konuşma yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesi'nin kurulduğu 2007 yılından bugüne çok önemli çalışmalara ve projelere imza attığını ve atmaya da devam ettiğini söyledi.

Rektör Demir Konuşması şöyle sürdürdü:

"Batman Üniversitesi, Batman şehrinin, sanayide, teknolojide, sanatta, kültürde bir marka olması için çalışmalarını planlamakta ve hayata geçirmektedir.

Teknoparkımız Batman'ın en Önemli Markalarından Olacak

Batman'ın en önemli markalarından biri olmasını arzuladığımız Teknoparkımızın binasının inşaatı hızla yükseliyor. Binanın bir an önce tamamlanması için gerekli girişimlerimiz de devam ediyor. Teknoparkımız teknoloji firmalarımıza ev sahibi olacak ve buradan dünya markaları ortaya çıkaracak.

Yeni Süreç Endüstri 4.0

Gelişen teknoloji, endüstri 4.0'da nesnelerin birbiriyle konuşabildiği ve yapay zeka ile çeşitli süreçlerin yönetildiği veri odaklı bir ekosistem oluşmasını gerektirmektedir.

Bu ekosistemin ise ülke ekonomisine verimlilik, istihdam ve yatırım konularında katkı sağlaması beklenmektedir.

Endüstri 4.0 tabanlı yöntemler sanayileşme, akıllı üretim teknikleri ile sanayi üretiminde verimin artırılması ve ar-ge temelli katma değer üretebilen ürünler ile bölgesel kalkınmada üniversitemiz aktif rol almayı hedeflemektedir.

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından projelendirilen ve hayata geçirilen yerli ve milli bir ürün olan Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi tamamlandı. Bugün de bu projenin tanıtımı için bir aradayız.

Üniversite-Kamu-Sanayi işbirliği ile geliştirilen Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi,petrol üretimi sırasında ortaya çıkaran arızaları yapay zeka ile önceden tespit ederek ilgilileri SMS ve e-posta gibi uyarılarla haberdar eden, platform bağımsız web tabanlı bir sistem olarak gerçekleştirildi.

Proje %20 Verimlilik Sağlıyor

Ülkemizin en önemli dış açığı olan enerji alanında geliştirilen önemli bir proje olan Akıllı petrol Üretim Takip Sistemi, petrol üretimi alanında üretim ve yönetim de %20'lik verimlilik sağlayacak bir projedir. Bu petrol üretiminde ülkemize %20 kazanç sağlayacak yapay zekasıyla tamamı yerli ve milli yapıda güzel bir proje örneği oldu. Dinamik öğrenme yapısına sahip sistem, her bir kuyuda kuyu bazlı olarak öğrenmekte ve her geçen sürede kendi kendine öğrendikçe verimliliğini yükselten patent başvurusu yapılmış bir üretim takip sistemidir.

Akıllı petrol üretim ve takip projemizin hayata geçirilmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen, Batman TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir'in şahsında TPAO'ya ve TEYDEB Başkanı Sayın Mehmet ASLAN'ın şahsında TÜBİTAK'a teşekkür ediyorum. Projenin hayat bulmasında önemli destekleri olan Yavuzlar Makina'ya ve alın terleri henüz soğumamış proje ekibinin lideri Doç. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul'un şahsında proje ekibinde yer alan Batman Üniversitesi akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Batman Üniversitesi Rektörü olarak ülkemize şehrimize katkıda bulunacak her projeyi desteklemeye devam edeceğiz."

Törende diğer bir konuşmayı gerçekleştiren TÜBİTAK TEYDEP Başkanı Mehmet Aslan, "Bu projenin başarıyla tamamlanması,petrol kuyularının her türlü üretim kapasite raporlarının ve kalitesinin anlık olarak izlenmesine hem de olası arıza tahmini veya arıza tespiti yapılmasına imkan tanınmış oldu." dedi.

TÜBİTAK TEYDEP Başkanı Mehmet Aslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kuyuların gerçek zamanlı izlenmesi koruyucu bakım yerine kestirimci bakım tekniklerinin uygulanması sınırlı bir kaynak olan petrol üretiminin devamlılığına önemli bir katkı sağlayacaktır. Daha önce TÜBİTAK'tan Batman şehrine fazla destek alınmamış. İnşallah bu proje ile yeni proje adımlarına ilham kaynağı olur. Şu anda lansmanı yapılmış ürün özel sektör temsilcileri tarafından kabul kararı verilmiş ilk proje başvurusu niteliğinde. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Proje destekçisi TPAO Batman Bölge Müdürlüğü adına törende konuşma yapan Bölge Müdürü Mustafa Demir, "Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında TÜBİTAK destekli yürütülen yer üstü petrol pompalarında olası ve anlık arıza türlerini önceden haber veren bu projenin tamamen yerli ve milli oluşu en büyük gurur kaynağımızdır" dedi.

TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu projeyle petrol sektörünün milli projelerle önü açılmış olacaktır. Akademisyenlerimizin sahada oluşturdukları bilgi birikimi sayesinde yeni yerli ve milli teknoloji üretebileceği bir platform oluşturulacaktır. Yer üstü pompalarında kullanılacak sistem sayesinde petrol kayıplarının arıza tabanlı kayıpları minimize edilmesi, kuyu verimliliğine yönelik dataların online olarak alınması ve kaydedilmesi sistemin uzaktan kontrolüne olanak tanınması ve meydana gelecek arıza türlerinin daha oluşmadan yapay zeka destekli karar verme mekanizmasıyla tespit edilebileceği bir otomasyon sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem şu anda bulunduğumuz lokasyondaki Batı Raman 420 nolu kuyumuzun at başı pompasında yaklaşık bir yıl süren tüm deneme testlerini başarıyla tamamlamıştır. TPAO ile Batman Üniversitesi arasında uygulanan üniversite sanayi işbirliği modelini bu alanda yürütülen projeler kapsamında pek çok açıdan örnek teşkil etmektedir. Bu projeye TPAO tarafından verilen destekler TPAO'nun Türk sanayisinde yerlileştirmeye verdiği önemi açıkça ortaya koymuştur. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yerli ve milli projelere elimizden gelen desteği fazlasıyla vereceğimizin sözünü veriyorum."

Konuşmaların tamamlanmasıyla Akıllı Petrol Üretim Takip Sistemi'nin üretilmesinde destekleyen TÜBİTAK TEYDEP Başkanı Mehmet TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir'e Yavuzlar Makine Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yavuz'a ve Proje Lideri Doç. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul'a Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir tarafından plaket takdim edildi.

Batman Üniversitesi, Üniversite, Batman, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akıllı petrol üretim takip sistemi tanıtıldı? - Son Dakika


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