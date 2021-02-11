Akıllı robot Başkan Taban'ı ziyaret edip iş istedi - Son Dakika

Akıllı robot Başkan Taban'ı ziyaret edip iş istedi

BURSA - Konya'da bir yazılım firması tarafından üretilen insansı robot Ada, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı makamında ziyaret etti. Keyifli dakikaların yaşandığı ziyarette robotun iş istemesi kahkahalara boğdu.

Robot Ada ile Başkan Alper Taban aralarında keyifli dakikalar yaşandı. Üretimi yapan firma yetkilisinin verdiği komutlarla konuşan Ada, Başkan Alper Taban'la bir söyleşi gerçekleştirdi. Sorular soran Ada'nın başkandan kendisini işe almasını teklif etmesi gülümsetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Alper Taban, "Biliyorsunuz Ada milli ve yerli bir robot. Bundan sonraki süreçte dijitalleştirmenin baş döndürdüğü hızla geliştiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Gelecekte bir çok mesleğinin bu tür robotlarla yapılacağını söyleyebiliyoruz. Ada İnegöl'de belli noktaları gezecek. Temizlikle ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz. Daha önce Ada'yla Ankara'da katıldığımız bir programda tanışmış, kendisini İnegöl'e davet etmiştik. Bugün bizleri ziyarete geldi. Burada hem temizliğe dikkat çekmek hem de dijitalin geldiği noktayı göstermek istiyoruz" dedi.

Konuşların ardından Ada isimli mini robot İnegöl'ün çeşitli noktalarını gezdi.