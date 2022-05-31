Akıllı saat pazarında lider belli oldu! - Son Dakika
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Akıllı saat pazarında lider belli oldu!

31.05.2022 22:38
Akıllı saat pazarında lider belli oldu!

Son yıllarda büyüme gösteren akıllı saat pazarının lideri belli oldu. Apple'ın ilginç üstünlüğü göze çarpıyor.

Büyük şirketlerin kendi teknoloji ekosistemini geliştirmesiyle birlikte akıllı saat pazarı da önemli bir gelişim içinde. Counterpoint Research'te yayınlanan bir rapor, şirketlerin bu alandaki kıyasıya rekabetini gözler önüne seriyor.

Apple, akıllı saat pazarının lider durumda

Yayınlanan rapora göre son bir yılda akıllı saatlere olan eğilimde artış yaşandı. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 13'lük bir artış gösteren akıllı saat dünyası, ekonomik yavaşlama ve enflasyonla ilgili endişelere rağmen gelişimini sürdürdü.

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Bu pazardaki en önemli isimde Apple oldu. Şirket, en yakın rakibine üç katından fazla fark attı. Ancak yüzde 36'lık bir pazar payına sahip olan şirket, premium segmentte aynı başarıyı gösteremedi. Öyle ki şirket, bu alandaki pazar payında beşinci sıraya kadar geriliyor.

Akıllı saat pazarında lider belli oldu!

Counterpoint Research Direktör Yardımcısı Sujeong Lim konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi.

Küresel akıllı saat pazarı, 2020'de Covid-19'un etkisiyle çok az büyüme gösterse de, geçen yılki toparlanmasından bu yana iyi performans göstermeye devam etti. Bu büyüme dünyanın çoğu bölgesinde görülürken, Avrupa sevkiyatları büyük olasılıkla Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yatay seyretti.

Akıllı saat pazarında lider belli oldu!

İkinci sırada ise yüzde 10'luk bir payla Samsung yer alıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 7,8'lik bir paya sahip olan şirket, nispeten büyüme gösterdi. Öte yandan Xiaomi, düşük segment akıllı saat piyasasında yüzde 69'luk bir büyüme yaşadı. Öte yandan Counterpoint Research, önümüzdeki dönemlerde bu tabloda büyük değişiklikler beklemiyor.

Sizce akıllı saat dünyasının en iyi ismi hangisi? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız

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Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Apple, Güncel, Son Dakika

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