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Akıllı Saatler İçin Tasarlanan Samsung Exynos W920 Piyasaya Sürüldü - Son Dakika

Akıllı Saatler İçin Tasarlanan Samsung Exynos W920 Piyasaya Sürüldü

14.08.2021 00:12
Akıllı Saatler İçin Tasarlanan Samsung Exynos W920 Piyasaya Sürüldü, System.String[]

Samsung firması, yakın bir gelecekte Watch4 serisi akıllı saati piyasaya sürecek. Şirketin yaklaşmakta olan akıllı saati için geliştirdiği ve üstün özellikler ile donatılmış Exynos W920 işlemciyi piyasaya sürdü.

Samsung firması, teknoloji alanını daha fazla geliştirmek ve giyilebilir cihaz alanında bir numara olabilmek için, geliştirilmiş akıllı saat işlemcisi Exynos W920'yi tanıttı.

Samsung Exynos W920 adlı işlemcisi, Galaxy Watch4 ve Galaxy Watch4 Classic'in tanıtımından önce Güney Koreli şirketin ilk 5 nm giyilebilir işlemcisi olarak piyasaya sürüldü. Yakın zamanda tanıtılan Exynos W920 selefi Exynos 9110'a kıyasla CPU ve GPU açısından bir dizi dikkate değer iyileştirme sunuyor. Türünün ilk örneği olan 5nm işlemcili Exynos W920, yalnızca giyilebilir cihazlar için geliştirildi.

Teknoloji devi, üç yıl önce orijinal Galaxy Watch lansman etkinliği sırasında Exynos 9110'un halefini tanıttı. Daha önce de belirtildiği gibi, yeni akıllı saat işlemcisi Galaxy Watch4 ve Galaxy Watch4 Classic'i güçlendirecek.

Akıllı Saatler İçin Tasarlanan Samsung Exynos W920 Piyasaya Sürüldü

Üstün Özelliklere Sahip Samsung Exynos W920 Tanıtıldı

Exynos W920 akıllı saat işlemcisi, Samsung'un yeni nesil giyilebilir cihazlarına güç sağlamak için tasarlandı. Ayrıca Samsung, bir CPU testi sırasında yeni işlemci olan Exynos 9110'dan yüzde 20 daha hızlı olduğunu bile iddia ediyor. Samsung Exynos W920, 10 kat daha hızlı grafik işlemci barındırdığı bildiriliyor. Bunun da ötesinde, üreticilerin büyük pilleri yerleştirmesini sağlayan (FO-PLP) havalandırmalı panel düzeyinde teknolojiye sahiptir.

Paket üzerinde gömülü bir SiP (bir pakette sistem) konfigürasyonu ile tek bir pakette gömülü bir multimedya araba ile LPDDR4, güç yönetimi entegre devresini birleştirebilir. Ayrıca, yonga seti 960 x 540 piksele kadar bir ekranı işleyebilir. Samsung Exynos W920 akıllı saat işlemcisi, bir Cortex-M55 ekran işlemci teknolojisine sahiptir. Bu düşük güçlü işlemci, Always-on Display ile ilgili görevleri yerine getirebilir. Sonuç olarak, genel güç tüketimi azaltılabilir.

Akıllı Saatler İçin Tasarlanan Samsung Exynos W920 Piyasaya Sürüldü

Exynos W920'nin Diğer Özellikleri

Bunun yanı sıra Exynos W920 işlemci; GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi), Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n ve 4G LTE modemi entegre ediyor. Galaxy Watch4 ve Watch4 Classic, yalnızca Exynos W920 işlemci tarafından desteklenmeyecek, aynı zamanda Wear OS 3.0 platformunda çalışan ilk giyilebilir cihaz olacak. Samsung, aşınma işletim sisteminin bu yeni sürümünü Google ile işbirliği içinde geliştirdi.

Ayrıca Exynos W920 bir Cortex-M55 adlı yardımcı işlemciye sahip olacaktır. Bu, pil ömrünü artırır ve GPS ve LTE modem desteğini en üst düzeye çıkarır. Tüm Galaxy Watch4 serisi giyilebilir cihazların LTE bağlantısını destekleyeceğini burada belirtmekte fayda var. Exynos W920, Snapdragon Wear 5100 ile rekabet edecek.

Akıllı Saatler İçin Tasarlanan Samsung Exynos W920 Piyasaya Sürüldü

Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Akıllı Saatler İçin Tasarlanan Samsung Exynos W920 Piyasaya Sürüldü - Son Dakika


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