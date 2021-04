Akıllı Şarj İstasyonu markası Wallbox Türkiye'de - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Doğan Trend Otomotiv, akıllı şarj istasyonlarının önde gelen markalarından Wallbox'ın Türkiye'de tek yetkili distribütörü oldu.

Dünyayı fosil yakıtlardan kurtarma misyonuyla yola çıkan İspanyol menşeili Wallbox, elektrikli araçlar, işletmeler ve şehirler için akıllı şarj çözümleri üretiyor. 40'tan fazla ülkede kurumsal ve bireysel çözümleriyle yaygın bir ağı bulunan markanın yıllık 100 bin adedin üzerinde üretim kapasitesi bulunuyor.

ABD, Avrupa ve Asya'nın en çok ilgi gören şarj cihazı konumunda bulunan Wallbox, Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Pulsar, Pulsar Plus, Cooper SB ve Commander 2 ürün gamıyla hem bireysel hem de kurumsal kullanıma uygun çözümler sunacak. Wallbox ile ilgili detaylı bilgilere ve Türkiye'de satışa sunulan Wallbox ürünlerine www.wallboxtr.com websitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Son dönemde elektrikli araçlara yönelik mobilite yatırımlarıyla dikkatleri çeken Doğan Holding bünyesindeki Doğan Trend Otomotiv, sürdürülebilir bir geleceğe yönelik önemli bir yatırım daha gerçekleştirdi. Aralarında yüzde 100 elektrikli çözümleri de bulunan dünyanın en büyük otomobil ve motosiklet markalarının Türkiye'deki faaliyetlerini başarıyla sürdüren Doğan Trend Otomotiv, son olarak mobilite ekosisteminin en önemli tamamlayıcılarından şarj istasyonlarının isim babası Wallbox markasının Türkiye'de tek yetkili distribütörü oldu. Dünyayı fosil yakıtlardan kurtarma misyonuyla yola çıkan İspanyol menşeili Wallbox, elektrikli araçlar, işletmeler ve şehirler için akıllı şarj çözümleri üretiyor. 40'tan fazla ülkede kurumsal ve bireysel çözümleriyle yaygın bir ağı bulunan markanın yıllık 100 bin adedin üzerinde üretim kapasitesi bulunuyor. Wallbox, sunduğu ileri teknoloji ürünler sayesinde şarj süreçlerini basit, hızlı ve verimli hale getirirken; dünyanın en büyük otomotiv üreticileri, kamu kuruluşları ve distribütörleriyle kurduğu yaygın iş ortaklıklarıyla sektörün önde gelen markaları arasında yer alıyor. ABD, Avrupa ve Asya'nın en çok ilgi gören şarj cihazı konumunda bulunan Wallbox, Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Pulsar, Pulsar Plus, Cooper SB ve Commander 2 ürün gamıyla hem bireysel hem de kurumsal kullanıma uygun çözümler sunacak.

Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO'su Kağan Dağtekin

"Elektrikli mobilite dünyasına Wallbox şarj cihazlarımızla renk katmak istiyoruz"

Wallbox ile kurulan distribütörlük anlaşmasının Doğan Trend Otomotiv'in elektrikli mobilite yatırımına değer katacağını belirten Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO'su Kağan Dağtekin, "Ülkemizde elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken, bu araçların yaygınlaşmasının en önemli koşulu yeterli şarj altyapısının bulunması. Bizler bu kapsamda, son dönemde attığımız elektrikli mobiliteye yönelik adımlarımızı tamamlayacak ve Türkiye'nin şarj alt yapısını destekleyecek bir marka için arayışa girmiştik. Bu noktada, alanında öncü firmalardan biri olan Wallbox dikkatimizi çekti. Öyle ki, Wallbox markası daha dünyada bu cihazların adı bile konmamışken, bugün ortak bir isim haline gelmiş 'Wallbox' ismini alarak yola çıkmış bir marka. İki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gittikçe ivmelenen, yerli elektrikli TOGG ile başka bir safhaya geçeceğimize inandığımız elektrikli mobilite dünyasına Wallbox şarj cihazlarımızla renk katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni yönetmelikle birlikte şarj istasyonlarına olan talep artacak"

Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Wallbox'u Türkiye pazarına sunmalarının hemen ardından birçok talep aldıklarını da sözlerine ekleyen Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO'su Kağan Dağtekin, "Wallbox, bütçesinin yüzde 50'sinden fazlasını Ar-Ge'ye ayıran; kompakt yapısı, tasarımı, hızlı şarj özellikleri ve akıllı yönetim sistemleriyle dikkat çeken bir marka. Dünya çapında bilinen bir firma olması nedeniyle daha ilk andan itibaren AVM'ler, iş merkezleri, siteler ve hatta İstanbul'da yeni inşaatı başlayan bazı premium apartman projelerinden talepler almaya başladık. Özellikle, geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanıp duyurulan 'Yeni Otopark Yönetmeliği' sayesinde şarj istasyonlarına olan bu talebin daha da artmasını bekliyoruz. Böyle bir dönemde bu anlaşmaya imza atmak ve Wallbox'u Türkiye'ye getirmiş olmak bizi mutlu ediyor. Wallbox'un ülkemizde geleceği açısından büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

Wallbox 4 farklı ürünüyle Türkiye'de

Wallbox'un Türkiye pazarıyla buluşan 4 farklı akıllı şarj çözümü bulunuyor. Tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen Wallbox akıllı şarj çözümleri, gerek bireylerin gerekse kurumların taleplerini büyük ölçüde kapsıyor. Wallbox ile ilgili detaylı bilgilere ve Türkiye'de satışa sunulan Wallbox ürünlerine ise www.wallboxtr.com websitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Pulsar: Wallbox'un şebeke problemi olan yerler için önerdiği Pulsar, Bluetooth bağlantısı aracılığıyla kullanıcılarla iletişim kurabiliyor. Pulsar, toplu kullanımlarda maliyeti nedeniyle ikincil cihaz olarak da kullanılıabiliyor.

Pulsar Plus: Pulsar'ın bir üst modeli olan Pulsar Plus, Wi-Fi ve komuta etme özellikleriyle uzaktan kontrol edilebiliyor. Hızlı şarj özellikleriyle dikkatleri çeken Pulsar Plus, 24 cihaza kadar liderlik edip yönetebiliyor.

Copper SB: Wallbox'un en şık cihazı olarak tanımladığı Copper SB kurumsal çözümlerde başrol oynuyor. RFID kart okuyucusu sayesinde yetkili kişilere tanımlanıp kullanımlarına sunulan Copper SB'de tüm cihazlarda olduğu gibi myWallbox portalı üzerinden tüm kullanıcı verileri incelenebiliyor.

Commander 2: Dokunmatik ekranı sayesinde pin kodu erişimine ve cihaz üzerinden birçok ayarlamanın yapılmasına izin veriyor. Şık görünüşü ve üstün donanımıyla dikkat çeken Commander 2 hem bireysel hem de filo kullanımı için üst seviye çözümler sunuyor.

Bireysel ve kurumsal şarj ihtiyaçları için farklı çözümler

Wallbox, ev ve iş yerlerinden, bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara kadar birçok alanda farklı çözümler sağlayabiliyor. Bu kapsamda Wallbox, ev ve işyerlerine yönelik Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet ve 3G/4G aracılığıyla gerçek zamanlı olarak uzaktan izlenebilme ve kontrol edebilme imkanı sunuyor. Buna ek olarak, kullanıcı tanıma için ise Bluetooth, RFID, Pin kodu, yüz ve mimik tanıma seçenekleri olan marka, myWallbox sayesinde bilgisayardan veya akıllı telefondan erişilebilen portalla şarj cihazının durumunu izleme ve uzaktan kontrol etme olanağı sunuyor. Ayrıca, istenmeyen kullanımlar için cihaz kilitlenebiliyor, cihazın gücü değiştirilebiliyor veya durdurulabiliyor. Hatta daha ucuz maliyetle şarj etmek için saat programı yapılabiliyor ve gerçek zamanlı tüm istatistikler görülebiliyor. Wallbox kurumsal şarj ihtiyaçları doğrultusunda ise filolar, site veya AVM için raporlama, izleme ve erişim kontrolü sağlarken, cihazlar arasında enerjiyi paylaştırma veya şarj zamanlamasını ayarlayabiliyor. Wallbox şarj cihazları günümüzdeki tüm araç tiplerine uyarken, 22kW değerine kadar güç sağlayarak duvara veya zemine monte edilebiliyor. Bireysel kullanımda ise elektrikli araçların evin kurulu gücünü aşmadan, istenilen uygunluktaki saatlerde güvenli, hızlı ve uygun maliyetli şarj çözümleri sunuyor.

Akıllı yönetim sistemleriyle yüksek elektrik faturalarının önüne geçiyor

Wallbox, akıllı yönetim sistemleriyle bireysel ve kurumsal alanlarda sunduğu çözümlerle birden çok cihazı aynı anda ve altyapı problemlerini göz önünde bulundurarak çalıştırma imkanı da veriyor. Bu sayede standart bir elektrikli araç şarj cihazı olmanın ötesine geçiyor. Wallbox'un Güç Dengeleyici özelliği; evlerin maksimum kurulu güç kapasitesini aşmasını önleyen akıllı şarj hizmeti sağlıyor. Böylece, şarj cihazı ve evdeki diğer cihazlar arasında yükü dinamik olarak dengeleyerek yüksek elektrik faturalarından kaçınılmasına yardımcı oluyor. Odalarda yanan ışıklar, televizyon, buzdolabı, fırının tükettiği elektriğe ek olarak aracın şarj edilmesi ile evlerin maksimum kurulu gücünün tükenmesine karşı, Wallbox güç kaynağından çekilen enerjiyi ölçüyor ve kalan gücü araca aktarıyor. Enerji kullanımının azaldığı vakitlerde ise araca giden gücü tekrar yükseltiyor. Wallbox'un bir diğer öne çıkan akıllı yönetim özelliği Güç Paylaşımı ise; sunduğu yük dengeleme veya ayarlama sayesinde, ağ operatörlerinin veya birden fazla şarj cihazına sahip işletmelerin mevcut enerji kapasitesini tüm aktif elektrikli araç şarj istasyonlarına orantılı olarak dağıtmasına olanak tanıyor. Bu sayede, mevcut gücü tüm bağlı şarj noktaları arasında eşit olarak dağıtıyor ve bağlı tüm araçların performansını en verimli halde tutuyor.