Akıllı Sayaç Kullanan Aboneler Elektriği Daha Ucuza Alabiliyor

Akıllı sayaç sahibi aboneler elektriği 12 kuruş, 28 kuruş ve 48 kuruş olmak üzere üç farklı tarifeden kullanabiliyor. Temizlik ve yıkama işlerini geceye kaydıranın faturası düşüyor.
Akıllı sayaç kullanan aboneler, elektrik kullandıkları saatleri ayarlayarak, elektriği daha ucuza alabiliyor ve bu yolla ev ekonomisine katkı sağlıyor. Elektrik mevzuatında yapılan son düzenlemeye göre saat 22.00'den sonraki elektrik kullanımlarında kilovatsaat başına 12 kuruşa elektrik kullanabilirken, elektrik kullanımının en yoğun olduğu 17.00-22.00 saatleri arasında ise bu fiyat 48 kuruşa çıkıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
'nun (EPDK) elektrik tarifesine göre akıllı sayacı bulunan aboneler gün içinde farklı elektrik fiyatlarından yararlanabiliyor. Akıllı sayacı olan vatandaşlar, gün içinde 3 farklı tarifeye tabi tutuluyor.
Buna saat 06.00-17.00 saatleri arasındaki elektrik tüketimlerinde kilovatsaat (kWh) başına 28 kuruş ödüyor. Elektrik dağıtım şirketine başvuruyla giren üçlü tarifeye göre, "puant" adı verilen 17.00-22.00 saatleri arasında ise, elektriğin fiyatı artıyor. Vatandaşların en çok elektrik kullandığı dilim olan bu saatler arasında elektriğin fiyatı 48 kuruşa çıkıyor.
Saat 22.00'den sonraki gece tarifesi ise, EPDK kararıyla ucuz elektrik kullanılabiliyor. Akıllı sayacı olan aboneler 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında 12 kuruşa elektrik kullanabiliyor. Akıllı sayacı olmayan ve tek zamanlı tarifeden elektrik alan aboneler ise, gün boyu 28 kuruş sabit ücretle elektrik kullanıyor.
Gece 12 kuruş, gündüz 4 katı fiyat
06.00-17.00 arasında kWh başına 28 kuruş alınıyor.
17.00-22.00 aralığı fiyat 48 kuruşa çıkıyor.
22.00'den sabah 06.00'ya kadar ise 12 kuruş.
Akıllı sayacı olmayana fiyat gün boyu 28 kuruş.
Akıllı sayaç şart
Üç zamanlı tarifeden yararlanmak için, akıllı elektrik sayacına ihtiyaç duyuluyor. Tüketimi saat dilimlerine göre ölçebilen akıllı sayaçlara geçmek için elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulunuluyor. Elektronik sayacını taktıran abone, üç tarifeli sisteme geçmek için yine dağıtım şirketine başvurabiliyor. Elektronik ortamda da yapılabilen tarife değişiklikleri elektrik kesilmeden uygulanabiliyor. Bu şekilde elektronik sayaca geçen aboneler, tüketimlerini sayaçlarından kendileri de takip edebiliyor.
Değişim ücretli mi? Boğaziçi Elektrik Dağıtım
'ın internet sitesindeki bilgilere göre, 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçların damga ayar işlemleri için sökülerek geçici ya da yeni sayaç takılması durumunda ücret ödenmiyor. Tüketici talebiyle kontrol için sökülen sayaç doğru çalışıyorsa talep sahibinden sayaç kontrol bedeli alınıyor. Bu bedel, direkt bağlı tek fazlı aktif veya 3 fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar için 22.1 TL, akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar için 27.9 TL.
Hangi cihaz çok tüketiyor?
Evde kullanılan bazı cihazlar, diğerlerine göre daha yüksek elektrik kullanıyor. Bu ürünlerin arasında, televizyon, çamaşır makinesi, bilgisayar, buzdolabı, fırın, ütü, elektrikli süpürge gibi cihazlar yer alıyor. Elektrik Mühendisleri Odası
'nın verilerine göre, elektrik tüketiminde ilk sırayı yüzde 30,4 payla gün boyu aralıksız çalışan buzdolabı alıyor. Buzdolabını yüzde 28,6'yla aydınlatma, yüzde 10,4'le elektrikli fırın, televizyon yüzde 9,8, çamaşır makinesi yüzde 6,5, bulaşık makinesi yüzde 5,6, ütü yüzde 4,3, elektrikli süpürge yüzde 2,4, saç kurutma makinesi yüzde 1,9'la takip ediyor.
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