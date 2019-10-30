Son Dakika Haberleri: Akıllı seçim odası seçim tartışmalarını bitirecek
Son Dakika Güncel Akıllı seçim odası seçim tartışmalarını bitirecek

Akıllı seçim odası seçim tartışmalarını bitirecek

1 saat önce

Türkiye'de gençlerin toplumsal ve siyasi konulara duyarlılık gösterdiğine iyi bir örnek olan lise öğrencisi Armağan Karakaş'ın buluşu "Akıllı Seçim Odaları" her seçim sonrası gelenek haline gelen seçim tartışmalarını bitirecek.

Akıllı seçim odası seçim tartışmalarını bitirecek, System.String[]

Türkiye'de gençlerin toplumsal ve siyasi konulara duyarlılık gösterdiğine iyi bir örnek olan lise öğrencisi Armağan Karakaş'ın buluşu "Akıllı Seçim Odaları" her seçim sonrası gelenek haline gelen seçim tartışmalarını bitirecek.

Her seçim döneminin ardından yaşanan tartışmalara son verebilmek adına lise öğrencisi Armağan Karakaş'ın geliştirdiği "Güvenli Seçim Odası" buluşu uluslararası robotik yarışması RoboRave'de birinci oldu.

Sistemin, giriş, oy verme ve oyların sayımı olmak üzere 3 aşamadan oluştuğunu belirten Armağan Karakaş, "Seçmenlerin kimlik kartıyla giriş yaptığı seçim odalarında mühür yerine QR kodlar kullanılıyor. Sandığa atılan oyların ultrasonik sensör yardımıyla sayıldığı güvenli seçim odalarında kullanılan oy sayısı anlık olarak gösteriliyor" dedi.

Seçim zarflarının ayrıca ağırlık ölçümüyle yeniden kontrol edildiğini vurgulayan Armağan Karakaş seçim odasında bulunan akıllı cihazlarla Yüksek Seçim Kurulu ve siyasi partilere mail yoluyla seçim sonuçlarının anlık olarak paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

(İHA)

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den ABD'nin Ermeni Soykırımı kararına tepki: Tasarı hükümsüzdür
İzmir kucağında bebeğiyle zeybek oynayan anne türkiye'nin ilgi odağı oldu MHP Lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu bizim kardeşimiz değil Son Dakika: Meclis'ten ABD'ye ortak 1915 olayları tepkisi: Kararın nezdimizdeki anlamı şantaj girişimidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 18:35:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akıllı seçim odası seçim tartışmalarını bitirecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]