Akıllı Şehir Denizli öncülük edecek - Son Dakika
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Akıllı Şehir Denizli öncülük edecek

6 saat önce

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Akıllı Şehir Denizli öncülük edecek, System.String[]

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. 8. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'na davet etti.


Denizli'ye ziyaret ve programlar için gelen Akdeniz Belediyeleri Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve beraberindekiler katıldı. Bu yıl 8'inicisi gerçekleştirilen Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'na Denizli Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanı Osman Zolan'ı davet etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehirler anlamında Türkiye'de başarılı çalışmalara imza attığını vurgulayan Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Siz akıllı belediyecilik sistemleri konusunda son derece önemli çalışmalar yaptınız, yapıyorsunuz. Bu çalışmaları da birçok yerde birçok defa gördük, şahit olduk. Bu konularda da hem sizin birikimlerinize yer vermek hem de Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalarını orada görmek istiyoruz, belediyelerimiz açısından ufuk açıcı, yol gösterici olacaktır" dedi.


"Akıllı Şehir Denizli, öncülük edecek"


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kepez Belediye Başkanlığı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerinizi başarıyla sürdürüyorsunuz. Fuar çalışmanız bile sizin vizyonunuzun sonucu şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak kurumsal yapımızla orada olmaya gayret edeceğiz. Davetinizi aldık, kabul ettik. Bu fuarı destekleyeceğiz ve orada olacağız" diye konuştu. Osman Zolan ziyaret sonunda Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye geleneksel yatağan palası hediye etti. - DENİZLİ

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
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