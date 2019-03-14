Son Dakika Haberleri: Akıllı Şehir Esenler İşbirliği Protokolü İmza Töreni

Akıllı Şehir Esenler İşbirliği Protokolü İmza Töreni

59 dakika önce

- Tören alanından görüntüler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'ın konuşması İmza töreninden görüntüler İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılacak konutların temel atma töreninde konuştu.

- Tören alanından görüntüler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'ın konuşması
İmza töreninden görüntüler İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılacak konutların temel atma töreninde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:25 Kaynak: AA

Murat Kurum, Esenler, Güncel
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