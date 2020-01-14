Çorum Belediyesinin Macaristan'ın Szarvas ve Litvanya'nın Telsiai belediyeleriyle iş birliğinde, teknolojinin yanı sıra tecrübe ve kültür paylaşımında bulunmak amacıyla başlattığı "Akıllı Şehir İçin Yol Haritası" Projesi sona erdi.

"Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında Çorum Belediyesince hazırlanan "Akıllı Şehir İçin Yol Haritası" Projesi'nin kapanış toplantısına katılmak üzere kente gelen Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga ile proje ortakları, Litvanya'nın Telsiai Belediye Başkanı Kestutis Gusarovas ve Macaristan'ın Szarvas Belediye Başkanı Mihaly Babak, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Bruzga, Türkiye, Macaristan ve Litvanya arasında önemli bir iş birliği projesinin hayata geçirildiğini belirterek, projeyle üç şehrin yöneticilerinin hayatı kolaylaştırmayı hedeflediğini söyledi.

Aşgın ise 2018 yılında hayata geçirilen proje ile Çorum'a önemli kazanımlar sağladıklarını dile getirdi.

Proje kapsamında farklı kesimlerden temsilcilerden oluşan "Sürdürülebilir bir şehir için akıllı şehir platformu" oluşturduklarını anlatan Aşgın, "Kentteki çocuk ve gençlerin şehir yaşamındaki sorunlarına ilişkin tespitlerini öğrenmek amacıyla Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Yarışması düzenledik. Akıllı şehir, bir yandan mevcut ve gelecek nesillerin ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel ihtiyaçlarını gözetirken, diğer yandan da yaşam kalitesini, hizmetlerin verimliliğini, çeşidini ve hızını artırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayı hedefleyen yeni bir şehircilik anlayışıdır." dedi.

Babak da 3 şehrin birlikte hareket etmesi için tohum ektiklerini, bundan sonraki süreçte tohumun büyüyeceğine işaret ederek, "Bu projenin kapanışı, aslında yeni bir başlangıç. Çünkü yeni projeler hayata geçirmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Gusarovas da projeden 3 şehrin de çeşitli tecrübeler edindiğini aktararak, "Proje süresince edindiğimiz tecrübelerimizi paylaştık. Tecrübelerimiz bizleri daha iyi noktalara getirdi. Umarım bundan sonra da proje çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

Ziyarete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyeti Başkan Yardımcısı Cemal Baş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Bayraktar ile proje ortağı belediyelerin yöneticileri katıldı.