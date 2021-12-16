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Akıllı Şehir Kocaeli'de temiz çevre, sağlıklı toplum - Son Dakika

Akıllı Şehir Kocaeli'de temiz çevre, sağlıklı toplum

16.12.2021 10:00
Akıllı Şehir Kocaeli'de temiz çevre, sağlıklı toplum

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği son sınıf öğrencileri, İZAYDAŞ'taki akıllı şehircilik uygulamalarını yerinde gördü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atık Bertaraf Tesisi İZAYDAŞ, "Akıllı Şehirler- Akıllı Çevre" konu başlığında bilgi transferi gerçekleştirme bağlamında Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği son sınıf öğrencilerini ağırladı. KOÜ Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Gülsoy ile öğrenciler, "Akıllı Şehirler" dersinin uygulamasını İZAYDAŞ Genel Müdürlüğünde yaptı.

SAĞLIKLI ÇEVRE VE TOPLUM

Genel müdür Muhammet Saraç öncelikle teknolojiyi üretecek ve geleceğe sunacak olan genç mühendislerle tanıştı. "Tecrübemizle teknolojiyi birleştirerek, kendini sürekli yenileyen, çevre ve sanayi dostu, müşteri odaklı, sektöre öncülük eden lider atık değerlendirme kuruluşu olmak vizyonuyla, sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum için, atık değerlendirme ve bertaraf konusunda etkin uygulamalar ve çözümler üreterek, toplumsal çevre bilincini artırmak misyonuyla yola çıkan İZAYDAŞ akıllı şehirlerin önemli bir elementi olarak durmaksızın faaliyet göstermektedir" diyerek İZAYDAŞ'ın vizyonundan bahsetti.

AKILLI İNSAN, AKILLI ÇEVRE

Bu bağlamda İZAYDAŞ yöneticileri ve öğrenciler şirketin yapısını, işleyişini ve şirket hakkındaki çeşitli bilgileri öğrenmek amacıyla "Tanıtım Belgeseli" izlendi. Öne çıkan başlıklar arasında şirketin atık bertarafı konusunda ülkemizin lideri konumunda olması, atıklarının büyük bir başarı oranıyla çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve akıllı insan, akıllı çevre yolunda toplumun çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak olduğu bilgisi verildi.

Genel Müdür Saraç, Akıllı Şehir Kocaeli'nde faaliyetlerini durmaksızın ve yüksek bir çevre bilinciyle gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ardından öğrenci topluluğuna mesleklerinin teknolojiyi üretme noktasında ne kadar önemli bir konumda olduğunu vurgulayarak çeşitli proje örnekleri verdi. Bilime ve teknolojiye katkı sağlayan öğrencilere desteklerinin sonsuz olduğuna değindi.

ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİMİ

Sunum ve bilgi alışverişini takiben şirket yöneticileri ve öğrenciler atık bertaraf tesisini incelemek üzere sahaya indi. Kocaeli'nde atığın yolculuğunu gözlemlemek üzere ilk olarak atığın kabul edilişi, fırınlarda nasıl yakıldığını yerinde gördüler. Ardından fırınları kontrol etmek üzere kullanılan SCADA sistemini yapılan sunum ile detaylıca incelemiş oldular. Saatte 5400 kilogram atık bertaraf eden tesis bir şehrin çevresinin nasıl korunacağına örnek olmaktadır. Öğrencilerden Burak Dişli tesis yöneticilerine sorduğu soruyla çöpten elektrik üretme süreci konusunda bilgiler aldı. İZAYDAŞ'ın bertaraf edilen atıklardan elde edilen enerjiyi kendi işletme süreçlerinde kullandığını ve fazla elektriğin ise şebekeye aktarılarak akıllı elektrik üretimi yapıldığı vurgulandı.

ÖĞRENCİLERDEN EĞİTİMDEN MEMNUN KALDI

Öğrencilerden Orhan Özbek, üniversite eğitimleri sırasında bilgisayar ve elektronik teknolojileri konusunda eğitim aldıklarını, bunların çalışma prensipleri ile ilgili bütün teorik bilgileri öğrendiklerini, mezun olmadan önce öğrendikleri teorik bilgilerin pratiğini görmenin, özellikle teknolojinin kalbinde gözlemlemenin kendilerini mutlu ettiğinden bahsetti. "Akıllı Şehirler" dersinde teknoloji ürünlerini uygulamalı olarak tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti. Bu ders sayesinde global olarak teknolojinin gittiği yönü daha kolay olarak tayin etme fırsatı bulduklarını aktardı. Bugün dersin uygulamasında özellikle deneyim paylaşımlarının kendileri için çok önemli olduğunu alanlarında önemli başarılara sahip uzmanlardan aktarılan tecrübelere hayatın her bir noktasında ihtiyaçlarının olduğunu aktararak memnuniyetini dile getirdi. Öğrenciler bu imkanı sağlayan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü'ye ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Akıllı Şehir Kocaeli'de temiz çevre, sağlıklı toplum

Kocaeli Üniversitesi, Akıllı Şehir, Bilişim, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akıllı Şehir Kocaeli'de temiz çevre, sağlıklı toplum - Son Dakika


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