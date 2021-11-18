Konya Büyükşehir Belediyesi "metaverse" çalışmalarını başlatıyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Uydu Destekli Tarımsal Alan Analiz Uygulaması" İspanya'da düzenlenen Akıllı Şehir Fuarı'ndaki yarışmada enerji ve çevre kategorisinde en başarılı üç projeden biri oldu.

Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Dünya Konseyi için Barselona'da bulunan UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akıllı Şehirler Fuarı'na da katıldı.

Fuarda dünyanın tanınmış teknoloji firmalarının ve çok sayıdaki girişimcinin uygulamaları tanıtıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, fuarda dünyadan katılımcıların yer aldığı yarışmada, Türkiye'den finale kalmayı başaran tek projenin, enerji ve çevre konusunda hazırladıkları proje olduğunu söyledi.

Bugüne kadar akıllı şehir uygulamalarıyla ilgili birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Altay, "Şu anda tüm dünyada 'metaverse' ve 'şehircilik' konuları konuşuluyor. Biz de Türkiye'de ilk kez 'metaverse' konusunda çalışmaya başladığımızı ilan etmek istiyorum. İnşallah bununla birlikte Konya'mızın öncü projelerini yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Altay, şunları kaydetti:

"Metaverse kavramında, varlıkların ve süreçlerin tümünün dijital ortama 3 boyutlu olarak taşınması hedeflenmektedir. İnsanlar fiziki uzaklık fark etmeksizin diğer insanlarla bir araya gelebilecek, binaları ve eserleri 3 boyutlu olarak inceleyebilecek, gerçek dünyadaki gibi pek çok faaliyeti bu ortamda gerçekleştirebilecektir. Metaverse, blockhain, NFT, web 3.0, yapay zeka, big-data gibi günümüzde yoğun bir şekilde kullanılan veya gelişmekte olan teknolojilerin bir araya gelmesi ile oluşan yeni bir 3 boyutlu dijital dünya olacaktır."