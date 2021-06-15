Akıllı Şehir Nedir? Samsun'da Neler Yapılacak - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve ASELSAN tarafından yapılacak olan 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği' projesi birçok kente ilham kaynağı oldu. Geçen 1 Haziran'da Büyükşehir Belediyesi ile ASELSAN arasında imzalanan protokolle startı verilen proje, Samsun'un en önemli yatırımlarından biri olarak hayata geçecek.

Büyükşehir Belediyesi akıllı şehir konseptinin içinde yer alacak trafik uygulamaları ve bilgi teknolojileri ile trafik ve ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturacak. Şehrin belirli noktalarına yerleştirilen sensörlerden toplanan hız ve konum gibi bilgiler trafiğin sıkıştığı durumlarda alternatif çözüm sunacak. Bu doğrultuda trafiğin durumuna göre sinyalizasyon süreleri de değiştirilebilecek. Kazalar gibi trafik akışını etkileyecek engeller ortaya çıktığında hızlı ve etkin müdahalelerde bulunulacak. İtfaiye, polis ve ambulans gibi olay yerine müdahale etmesi gereken birimlerin trafik içerisinde hızlı yol alması sağlanacak.

Toplu taşıma sistemlerinin durumu online olarak izlenecek. Bu kapsamda halk için en uygun ayarlamalar yapılabilecek. Çevreye uyumlu fiziksel, dijital ve insan sistemleri ile kişilerin yaşam kalitesini artıran, modern, rekabetçi, fonksiyonel ve sürdürülebilir bir gelecek sunan; ileri yaşamsal teknolojiler ile desteklenen akıllı şehir uygulamasına Türkiye'de ilk geçen il Samsun olacak.

BULVARLARDA ORTALA HIZ

Proje öncesinde Samsun trafiğinin röntgenini çeken Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle Atatürk Bulvarı'nın Trafik Kesit Sayımı esnasında trafiğin yoğun olduğu bölümlerde, çift yönlü, günlük ortalama 70 bin araç sayısına ulaşıldığını tespit etti.

Bunun yanı sıra, trafiğin en yoğun olduğu 07. 30- 08. 30 ile 17. 15 - 17. 45 saatlerinde Atatürk Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı, Abdullah Gül Bulvarı ve İsmet İnönü Bulvarı'nda ortalama "Trafik Akış Hızı" ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümler sonucunda ortalama hızların; Atatürk Bulvarı'nda saatte 38 kilometre, 100. Yıl Bulvarı'nda sabah 19 kilometre, akşam 22 kilometre, Abdullah Gül Bulvarı'nda 32 kilometre ve İsmet İnönü Bulvarı'nda da 30 kilometre olduğu saptandı. Bu durumun trafik akış ortalama hızının azami hız sınırından oldukça düşük olduğu ve sürüş konforunun azaldığını ortaya koydu.

YAKIT TÜKETİMİ VE KARBON SALINIMI

Akıllanan trafik uygulamaları ile artan araç sayısının beraberinde getirdiği zaman kaybı, yakıt tüketimi ve karbon salınımı artışı gibi sorunların önüne geçilecek proje kapsamında ayrıca trafik kaza oranları da belirlendi. Buna göre İl Emniyet Müdürlüğü 2019 Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy kaza istatistikleri incelendi. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 21'inin Atatürk Bulvarında, yüzde 5'inin 100. Yıl Bulvarında, yüzde 4'nün ise Doğu Çevre Yolu Canik-Otogar arasında gerçekleştiği tespit edildi. Merkez ilçede meydana gelen 64 kazada ise 113 kişinin yaralandığı, 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaların ağırlıklı olarak hız ihlali, kavşak geçiş kurallarına riayet etmemek, yaya kusurları ve trafiğe katılım kaynaklı olduğu görüldü. İl genelinde ise toplam 6 bin 90 adet trafik kazası meydana gelirken, 4 bin 353 kişinin yaralandığı, 87 kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan tespitler doğrultusunda Samsun'da trafik güvenliğini yükseltmek, konforu artırarak verimliliği sağlayabilmek adına kısa, orta ve uzun vadeli çözümler oluşturmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği' projesi ile Türkiye'de örnek bir çalışma olacak.