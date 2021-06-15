Üye Girişi
Akıllı Şehir Nedir? Samsun'da Neler Yapılacak - Son Dakika

Akıllı Şehir Nedir? Samsun'da Neler Yapılacak

15.06.2021 17:06
Akıllı Şehir Nedir? Samsun'da Neler Yapılacak, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve ASELSAN tarafından yapılacak olan 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği' projesi birçok kente ilham kaynağı oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve ASELSAN tarafından yapılacak olan 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği' projesi birçok kente ilham kaynağı oldu. Geçen 1 Haziran'da Büyükşehir Belediyesi ile ASELSAN arasında imzalanan protokolle startı verilen proje, Samsun'un en önemli yatırımlarından biri olarak hayata geçecek.

Büyükşehir Belediyesi akıllı şehir konseptinin içinde yer alacak trafik uygulamaları ve bilgi teknolojileri ile trafik ve ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturacak. Şehrin belirli noktalarına yerleştirilen sensörlerden toplanan hız ve konum gibi bilgiler trafiğin sıkıştığı durumlarda alternatif çözüm sunacak. Bu doğrultuda trafiğin durumuna göre sinyalizasyon süreleri de değiştirilebilecek. Kazalar gibi trafik akışını etkileyecek engeller ortaya çıktığında hızlı ve etkin müdahalelerde bulunulacak. İtfaiye, polis ve ambulans gibi olay yerine müdahale etmesi gereken birimlerin trafik içerisinde hızlı yol alması sağlanacak.

Toplu taşıma sistemlerinin durumu online olarak izlenecek. Bu kapsamda halk için en uygun ayarlamalar yapılabilecek. Çevreye uyumlu fiziksel, dijital ve insan sistemleri ile kişilerin yaşam kalitesini artıran, modern, rekabetçi, fonksiyonel ve sürdürülebilir bir gelecek sunan; ileri yaşamsal teknolojiler ile desteklenen akıllı şehir uygulamasına Türkiye'de ilk geçen il Samsun olacak.

BULVARLARDA ORTALA HIZ

Proje öncesinde Samsun trafiğinin röntgenini çeken Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle Atatürk Bulvarı'nın Trafik Kesit Sayımı esnasında trafiğin yoğun olduğu bölümlerde, çift yönlü, günlük ortalama 70 bin araç sayısına ulaşıldığını tespit etti.

Bunun yanı sıra, trafiğin en yoğun olduğu 07. 30- 08. 30 ile 17. 15 - 17. 45 saatlerinde Atatürk Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı, Abdullah Gül Bulvarı ve İsmet İnönü Bulvarı'nda ortalama "Trafik Akış Hızı" ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümler sonucunda ortalama hızların; Atatürk Bulvarı'nda saatte 38 kilometre, 100. Yıl Bulvarı'nda sabah 19 kilometre, akşam 22 kilometre, Abdullah Gül Bulvarı'nda 32 kilometre ve İsmet İnönü Bulvarı'nda da 30 kilometre olduğu saptandı. Bu durumun trafik akış ortalama hızının azami hız sınırından oldukça düşük olduğu ve sürüş konforunun azaldığını ortaya koydu.

YAKIT TÜKETİMİ VE KARBON SALINIMI

Akıllanan trafik uygulamaları ile artan araç sayısının beraberinde getirdiği zaman kaybı, yakıt tüketimi ve karbon salınımı artışı gibi sorunların önüne geçilecek proje kapsamında ayrıca trafik kaza oranları da belirlendi. Buna göre İl Emniyet Müdürlüğü 2019 Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy kaza istatistikleri incelendi. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 21'inin Atatürk Bulvarında, yüzde 5'inin 100. Yıl Bulvarında, yüzde 4'nün ise Doğu Çevre Yolu Canik-Otogar arasında gerçekleştiği tespit edildi. Merkez ilçede meydana gelen 64 kazada ise 113 kişinin yaralandığı, 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaların ağırlıklı olarak hız ihlali, kavşak geçiş kurallarına riayet etmemek, yaya kusurları ve trafiğe katılım kaynaklı olduğu görüldü. İl genelinde ise toplam 6 bin 90 adet trafik kazası meydana gelirken, 4 bin 353 kişinin yaralandığı, 87 kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan tespitler doğrultusunda Samsun'da trafik güvenliğini yükseltmek, konforu artırarak verimliliği sağlayabilmek adına kısa, orta ve uzun vadeli çözümler oluşturmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği' projesi ile Türkiye'de örnek bir çalışma olacak.

Akıllı Şehir Nedir? Samsun'da Neler Yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir, Samsun, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Akıllı Şehir Nedir? Samsun'da Neler Yapılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şehirler arası seyahatte yüzde 50 koltuk sınırlamasına yeni düzenleme! Aileler yan yana oturabilecek 18:09 Şehirler arası seyahatte yüzde 50 koltuk sınırlamasına yeni düzenleme! Aileler yan yana oturabilecek Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, Galler maçı öncesi Türkiye'ye umut dağıttı 18:01 Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, Galler maçı öncesi Türkiye'ye umut dağıttı Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi 17:50 Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi
Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı 17:13 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor 16:57 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla 16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla
17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa 16:00 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu 15:46 Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu

Son Dakika Haberleri
17:49 Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi
17:44 Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile 3 sanık Kobani eylemleri davası kapsamında adli kontrol şartıyla tahliye edildi
17:42 Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor
17:41 Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu, Türk arkeolog görür görmez değerini anladı
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
Son Dakika: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı Son Dakika: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı         
18:32
Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi         
18:01
Mansimov'un Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili açtığı davada 4 kişi beraat etti Mansimov'un Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili açtığı davada 4 kişi beraat etti         
17:57
Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor         
17:42
Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor         
17:11
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı         
16:19
Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü         
15:49
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil         
15:28
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 18:40:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akıllı Şehir Nedir? Samsun'da Neler Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement