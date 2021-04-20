'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin ihalesi 10 gün içinde yapılacak - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN iş birliğiyle şehrin ana arter ve bulvarlarında uygulanacak olan 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin ihalesi 10 gün içerisinde yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, " Türkiye'de en kapsamlı, en verimli akıllı şehir uygulamalarını bu yıl içinde hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Samsun Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nde hazırlık süreci tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde 12 ayda tamamlanan çalışmalar kapsamında mevcut yol güzergahlarında trafik akış hızını ve senkronizasyonu bozan kavşakların geometrileri modernize edilip dinamik hale getirilerek, dijital sistemle yönetilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 'Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'na uygun şekilde planlanarak hazırlanan proje kapsamında mevcut kavşakların uydu fotoğrafları çekildi. Bunların güncel haritaları alınarak, sabah saat 07.00-09.00, akşam 17.00-19.00 saatleri arasında Ulaşım Dairesi Başkanlığı teknik ekiplerince trafikte seyir halindeki araçların sayımları yapıldı. İmar ve kadastro açısından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kavşak noktaları bilgisayara aktarılarak, elektronik haritalara işlendi. Ardından da belirlenen 100 kritik döner kavşak, yeniden projelendirilerek yaya öncelikli eş düzey modernize geometrik tasarımlı kavşak haline getirilecek.

"Optik okuyucularla ve yapay zekalarla birlikte yönetilecek olan sistemin ihalesine çıktık"

Akıllı kavşak uygulamasının Nisan ayı içerisinde ihalesinin yapılacağını açıklayan Başkan Mustafa Demir, "Akıllı şehir uygulamaları çok önemli bir yer tutuyor. Akıllı şehir uygulamaları aslında bildiğiniz gibi bilgi teknolojilerinin kent ulaşımında kent yönetiminde etkin kullanılmasıdır. Türkiye'de özellikle trafik yönetimini kavşaklarda optik okuyucularla ve yapay zekalarla birlikte yönetilecek olan sistemin ihalesine çıktık. Nisan ayı içerisinde ihalesini yapıyoruz. Bu sene büyük çapta ana arterlerimize, ana bulvarlarımıza gerçekleştirmiş olacağız. ASELSAN ile birlikte çalışıyoruz. Bizim kendi Ulaştırma Daire Başkanlığımız, Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız, SAMULAŞ ve belediye olarak Türkiye'de en kapsamlı, verimli akıllı şehir uygulamalarını 2021'de hayata geçirmiş olacağız" dedi. - SAMSUN