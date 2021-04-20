'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin ihalesi 10 gün içinde yapılacak - Son Dakika

'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin ihalesi 10 gün içinde yapılacak

20.04.2021 13:21
'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin ihalesi 10 gün içinde yapılacak, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN iş birliğiyle şehrin ana arter ve bulvarlarında uygulanacak olan 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin ihalesi 10 gün içerisinde yapılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN iş birliğiyle şehrin ana arter ve bulvarlarında uygulanacak olan 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin ihalesi 10 gün içerisinde yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, " Türkiye'de en kapsamlı, en verimli akıllı şehir uygulamalarını bu yıl içinde hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Samsun Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nde hazırlık süreci tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde 12 ayda tamamlanan çalışmalar kapsamında mevcut yol güzergahlarında trafik akış hızını ve senkronizasyonu bozan kavşakların geometrileri modernize edilip dinamik hale getirilerek, dijital sistemle yönetilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 'Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'na uygun şekilde planlanarak hazırlanan proje kapsamında mevcut kavşakların uydu fotoğrafları çekildi. Bunların güncel haritaları alınarak, sabah saat 07.00-09.00, akşam 17.00-19.00 saatleri arasında Ulaşım Dairesi Başkanlığı teknik ekiplerince trafikte seyir halindeki araçların sayımları yapıldı. İmar ve kadastro açısından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kavşak noktaları bilgisayara aktarılarak, elektronik haritalara işlendi. Ardından da belirlenen 100 kritik döner kavşak, yeniden projelendirilerek yaya öncelikli eş düzey modernize geometrik tasarımlı kavşak haline getirilecek.

"Optik okuyucularla ve yapay zekalarla birlikte yönetilecek olan sistemin ihalesine çıktık"

Akıllı kavşak uygulamasının Nisan ayı içerisinde ihalesinin yapılacağını açıklayan Başkan Mustafa Demir, "Akıllı şehir uygulamaları çok önemli bir yer tutuyor. Akıllı şehir uygulamaları aslında bildiğiniz gibi bilgi teknolojilerinin kent ulaşımında kent yönetiminde etkin kullanılmasıdır. Türkiye'de özellikle trafik yönetimini kavşaklarda optik okuyucularla ve yapay zekalarla birlikte yönetilecek olan sistemin ihalesine çıktık. Nisan ayı içerisinde ihalesini yapıyoruz. Bu sene büyük çapta ana arterlerimize, ana bulvarlarımıza gerçekleştirmiş olacağız. ASELSAN ile birlikte çalışıyoruz. Bizim kendi Ulaştırma Daire Başkanlığımız, Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız, SAMULAŞ ve belediye olarak Türkiye'de en kapsamlı, verimli akıllı şehir uygulamalarını 2021'de hayata geçirmiş olacağız" dedi. - SAMSUN

'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin ihalesi 10 gün içinde yapılacak
'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin ihalesi 10 gün içinde yapılacak
'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin ihalesi 10 gün içinde yapılacak

Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin ihalesi 10 gün içinde yapılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli Esnafla tartışan adamın gözü döndü! Balkondan aşağı balta fırlattı Esnafla tartışan adamın gözü döndü! Balkondan aşağı balta fırlattı Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
14:29
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor         
14:11
Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti         
13:56
Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar         
13:31
FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, koronavirüsten hayatını kaybetti FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:02
Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı         
12:41
Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin         
12:13
Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi         
11:51
Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı         
10:47
Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi         
10:40
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü         
10:21
Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti         
09:38
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 14:58:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin ihalesi 10 gün içinde yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei