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Akıllı şehirciliğe kurumsal kimlik

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin problemlerinin çözülmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 'Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı'nı kurdu.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin problemlerinin çözülmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 'Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı'nı kurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:43 
Türkiye, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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