Akıllı şehirciliğe kurumsal kimlik
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin problemlerinin çözülmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 'Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı'nı kurdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:43
, kentin problemlerinin çözülmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Türkiye
'de bir ilki gerçekleştirerek 'Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı'nı kurdu.
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