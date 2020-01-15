Akıllı şehircilik lütuftan ziyâde şart - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da hayata geçirdikleri akıllı şehircilik yatırımlarını hakkında bilgi verdi.



Cumhurbaşkanlığının himayesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi' Ankara ATO Congresium'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı açılış töreninin ardından günün ikinci ana oturumunda Büyükşehir Belediye Başkanları şehirlerinde uyguladıkları akıllı yatırımlardan örnekler verdi. Moderatörlüğünü gazeteci Okan Müderrisoğlu'nun yaptığı "Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz" konulu oturuma Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanı Fatma Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan katıldı.



Panelde ilk sözü alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet odaklı yaklaşımlarını, ulusal politikalar ışığında çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirerek vatandaşlara sunulan hizmetlerde öncü olmaya devam ettiklerini söyledi. Bursa'yı geleceğe taşıyacak önemli bir projeye imza attıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Kaynakların verimli yönetildiği, refah seviyesine odaklı, toplumun bütün kesimlerinden katılımın olduğu sürdürülebilir kalkınma hedefiyle "Bursa'nın Akıllı Şehre Dönüşüm Projesi"ni 2019 yılı Eylül ayı itibariyle başlatmış bulunuyoruz. İki yıl sürecek projemizde paydaş ihtiyaçlarına cevap veren, uluslararası uygulamaları değerlendiren bütüncül bir strateji oluşturarak, ortak bir vizyon ve yol haritası hazırlayacağız. Proje kapsamında şehrimizi Avrupa Komisyonu'nun öngördüğü gibi Ulaşım, Çevre, Yaşam, Yönetişim, Ekonomi ve İnsan olmak üzere 6 fonksiyonel alanda irdeleyeceğiz. Bütün bu çalışmalar gerçekleştirilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından açıklanan 'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı' çerçevesinde hareket edeceğiz. Bakanlığımız tarafından Ulusal ölçekte hazırlanan bir stratejimizin olması bu süreçte en büyük gücümüz olacaktır" dedi.



Bursa'nın 21 tane Organize Sanayi Bölgesine sahip olan, 47 yılda nüfusu 10 kat artıp 3 milyona ulaşan, sanayiyle birlikte çok hızlı büyüyen şehirlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, kırsaldan şehre göçün devam ettiğini ve bunun avantajları yanında dezavantajları olduğunu vurguladı. Başkan Aktaş, "Ulaşımda yaşanan sıkıntılar, alt yapının yetersiz kalması, enerji kullanımındaki artış dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir ortamda akıllı şehircilik lütuftan ziyade bir zarüret. Kaçınılmaz bir gerçek. Çünkü eldeki imkanları verimli kullanmak zorundayız. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığımızı kurduk. Belediyelerde çok şey yapabilirsiniz ama bu projelerin maliyet başlıklarıyla beraber sürdürülebilirliği çok önemli. Bu konuların tamamını Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesinde ele alıyoruz. Yeni kaynakları inceleyip bünyemize katmayla alakalı çalışıyoruz" diye konuştu.



Başkan Aktaş, kalkınma ajansından aldıkları fonla akıllı şehir stratejisini hatırladıklarını, Birleşik Krallık Fonlarından 3.2 milyon paund hibe aldıklarını da hatırlatarak, akıllı yatırımlardan birine örnek olarak raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonunu verdi. Halen devam eden çalışmalar tamamlandığında mevcut sistemde 3.75 dakika olan bekleme süresinin 2 dakikaya düşeceğini ve böylelikle daha fazla yolcu taşıyabileceklerini söyledi.



Gençlere yönelik projelere örnek olarak 'kitap her kapıyı açar' projesini gösteren Başkan Aktaş, kitap alan öğrencilere 2 binişlik bilet verildiğini ve kütüphanelerin adeta dolup taştığını kaydetti. - BURSA