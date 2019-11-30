Son Dakika Haberleri: "Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Proje Geliştirme Çalıştayı" toplandı
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"Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Proje Geliştirme Çalıştayı" toplandı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığı ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) iş birliğinde "Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Proje Geliştirme Çalıştayı" toplandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığı ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) iş birliğinde "Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Proje Geliştirme Çalıştayı" toplandı. Kentin ihtiyacı ve beklentileri doğrultusunda inovatif projelerin üretilmesine yönelik ortak kanaatin oluşturulduğu çalıştayda, fikir alış verişinde bulunuldu.


Türkiye'de ilk kez Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyete başlayan Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığı, kısa sürede yürüttüğü çalışmalarla üniversiteleri harekete geçirmeyi başardı, ortak projelerle kentin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirdi. Trafikten enerjiye, ulaşımdan altyapıya, çevre sorunundan eğitime kadar birçok soruna Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan, "Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Projesi" kapsamında organize edilen çalıştaylarla, toplantılarla, söyleşilerle kentte beyin fırtına gerçekleştirildi.


"Trafik ve Ulaşım", "Bilgi Toplama Dijitalleşme Değişim ve Senkronizasyon", "Acil Durum Eylem Planı Kriz Yönetimi", "Yenilenebilir Sürdürülebilir Enerji ve Çevre Koruma", "Altyapı ve Kentsel Dönüşüm", "Yönetim ve Strateji", "Aile Sağlık ve Spor, Sosyal Hizmetler Eğitim" başlıklı konular oluşturulan 7 masada tartışıldı. Konunun uzmanlarından oluşan 30 kişilik grubun katıldığı çalıştayda, inovatif projeler üretildi.


Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığı'yla Hasan Kalyoncu Üniversitesi ortaklığında toplanan çalıştay sonuçları raporlandı. Buna göre, raporda yer alan fikirlerin hayata geçirilmesi amacıyla ortak çalışmaların yürütülmesi için kararlar alındı. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:20 Kaynak: İHA
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