Son Dakika Haberleri: Akıllı şehirden çalıştay
Son Dakika Güncel Akıllı şehirden çalıştay

Akıllı şehirden çalıştay

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Akıllı Şehircilik Çalıştayı düzenlenecek.

Akıllı şehirden çalıştay, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Akıllı Şehircilik Çalıştayı düzenlenecek. İki gün sürecek olan çalıştay 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak.


Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla bir çalıştay düzenliyor. 4-5 Kasım tarihlerinde Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak olan çalıştaya yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılacak.


Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'Akıllı Şehircilikte Birlikte Çalışalım' temasıyla düzenlenecek olan çalıştay boyunca yapay zeka, veri madenciliği, sanal gerçeklik, akıllı mekan yönetimi, akıllı çevre, akıllı ekonomi, akıllı enerji, akıllı ulaşım, akıllı yapı, akıllı sağlık, akıllı güvenlik, afet ve acil durum yönetimi, bilgi teknolojileri, iletişim teknolojileri, akıllı şehirler için CBS destekli uygulamalar gibi konularda panel ve oturumlar yapılacak. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökçek'ten alınan üç araç, "Aşırı yıpranmış" gerekçesiyle satılamadı
4 akademisyenin katili Volkan Bayar, müşteki avukata hakaret etti Bakan Kurum: İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok OYAK, TOTAL ve M Oil için Demirören Holding ile görüşmelere başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 17:57:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akıllı şehirden çalıştay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]