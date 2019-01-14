Akıllı Şehirler Gündelik Yaşantımıza Hangi Faydaları Sağlayacak?
1 saat önce
Proline Akıllı Şehir Danışmanı Beril Kırcı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Proline Akıllı Şehir Danışmanı Beril Kırcı, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Akıllı şehirlerin gündelik yaşantımıza sağladığı faydaları aktaran Kırcı, "Akıllı şehirler insanların huzurlu, mutlu ve sağlıklı refah içinde sürdürülebilirlik kavramını benimseyen yerler. Bunun içinde en önemli nokta güvenlik" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32
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