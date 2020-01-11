Akıllı Şehirler Kongresi Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akıllı Şehirler Kongresi Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek - Son Dakika

Akıllı Şehirler Kongresi Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 15-16 Ocak tarihlerinde Ankara'da 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi' adlı bir etkinlik düzenlenecek.

Akıllı Şehirler Kongresi Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 15-16 Ocak tarihlerinde Ankara'da 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi' adlı bir etkinlik düzenlenecek. Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yapacağı etkinliğe, 31 ülkeden 110 yabancı katılımcının yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum, Konya, Gaziantep, Sakarya, Kayseri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanları da katılacak.

ATO Congresium'de 3 gün sürecek Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi etkinliğinde, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı açıklanacak. Etkinlikte panel ve seminerlerde ele alınacak öne çıkan başlıklar ise şöyle:

"Akıllı Şehirler için Temel Politikalar, Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz, Akıllı Şehirler ve Uluslararası İşbirliği, Akıllı Şehir Teknolojileri, Akıllı Şehirlerde Yenilikçilik ve Girişimcilik Yerel Akıllı Şehir Stratejileri, Akıllı Çevre ve Doğa Kaynaklı Çözümler Bilgi Güvenliği, Kimlik ve Mahremiyet Yönetimi, Akıllı Ulaşım ve Hareketlilik Çözümleri, Kadınlar ve Çocuklar İçin Akıllı Şehirler, Akıllı Enerji Çözümleri, Açık Şehir: Veri, Süreç ve Hizmetlerin Açık Hale Getirilmesi."

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi etkinliğinde, Belediyeler İçin Akıllı Şehirler Fikir Yarışması ödül töreni ile TÜBİTAK ve TBB Olgunluk Değerlendirme Uygulama İşbirliği Protokolü imza töreni de yapılacak.


Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Memur emeklilerine 3 aylık fark olarak en az 416 lira yatırılacak
Ünlü araştırma şirketi açıkladı: Dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler Türkiye'nin altın üretimi 2019'da yüzde 40 arttı

Son Dakika Haberleri
19:53 Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi (2) - Son Dakika
19:51 HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "Erken seçim" istedi - Son Dakika
19:49 Tekirdağ'da da hissedilen bir deprem meydana geldi - Son Dakika
19:49 Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika
19:48 Kar nedeniyle çöken garajdaki otomobil hasar gördü - Son Dakika
19:38 İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
18:42 Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 19:53:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akıllı Şehirler Kongresi Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]