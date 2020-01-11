Akıllı Şehirler Kongresi Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 15-16 Ocak tarihlerinde Ankara'da 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi' adlı bir etkinlik düzenlenecek. Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yapacağı etkinliğe, 31 ülkeden 110 yabancı katılımcının yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum, Konya, Gaziantep, Sakarya, Kayseri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanları da katılacak.

ATO Congresium'de 3 gün sürecek Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi etkinliğinde, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı açıklanacak. Etkinlikte panel ve seminerlerde ele alınacak öne çıkan başlıklar ise şöyle:

"Akıllı Şehirler için Temel Politikalar, Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz, Akıllı Şehirler ve Uluslararası İşbirliği, Akıllı Şehir Teknolojileri, Akıllı Şehirlerde Yenilikçilik ve Girişimcilik Yerel Akıllı Şehir Stratejileri, Akıllı Çevre ve Doğa Kaynaklı Çözümler Bilgi Güvenliği, Kimlik ve Mahremiyet Yönetimi, Akıllı Ulaşım ve Hareketlilik Çözümleri, Kadınlar ve Çocuklar İçin Akıllı Şehirler, Akıllı Enerji Çözümleri, Açık Şehir: Veri, Süreç ve Hizmetlerin Açık Hale Getirilmesi."

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi etkinliğinde, Belediyeler İçin Akıllı Şehirler Fikir Yarışması ödül töreni ile TÜBİTAK ve TBB Olgunluk Değerlendirme Uygulama İşbirliği Protokolü imza töreni de yapılacak.