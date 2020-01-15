Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm kentsel dönüşüm alanlarının ve 100 bin sosyal konut projesinin, akıllı mahalle konseptine göre inşa edileceğini belirterek, "Şu an Esenler'de yaptığımız Akıllı Şehir Projesi'nin yenilerini ülkemize kazandıracağız." dedi.

Bakan Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılışında, İstanbul'un ve diğer şehirlerin markalaşma sürecini, akıllı şehirciliğin ilk örneklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde beyaz masa, entegre atık su arıtma ve düzenli depolama süreçleri, akıllı ulaşım hizmetlerinin ortaya konduğunu anımsatan Kurum, yine Erdoğan'ın liderliğinde "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nın hazırlandığını belirtti.

Eylem planının Türkiye'de ilk, dünyada ise Amerika, Hollanda ve Avustralya'dan sonra dördüncü olma özelliğini taşıdığını ifade eden Kurum, "Şehirlerimiz için adeta yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Akıllı şehir uygulamalarını, bölgesel ve ulusal bir ölçekte gerçekleştirmek için tüm illerimizin birbirine entegre olduğu yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz. Şehirlerimizin acil ihtiyaçlarına odaklanıyor, her şehrin kendine özgü akıllı şehir stratejilerini geliştiriyoruz." dedi.

Bakanlığın 81 ilin valiliğine Akıllı Şehirler Strateji Belgesini gönderdiğini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Valiliklerimiz, belediyelerimizle birlikte tüm akıllı şehir uygulamalarını belirlediğimiz öncelik sırasına göre en hızlı şekilde yapacağız. Böylece yatırımların daha verimli olduğu, kaynakların israf edilmediği bir belediyeciliği hep birlikte gerçekleştireceğiz. 2023'e kadar ekonomimize yıllık en az 25-30 milyar liralık katkı sağlayacağız. Tüm bu çalışmaları yaparken, belediyelerimizi ve girişimcilerimizi de finansal olarak destekleyeceğiz. Yedi bölgemizde kuracağımız AR-GE merkezlerinde şehirlerimizin ihtiyacı olan teknolojileri geliştireceğiz. Bu merkezlerimizde geliştireceğimiz akıllı teknolojiler içerisinde 2022 yılında üretime geçecek olan yerli otomobilimiz için de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile gerekli olan şarj istasyonlarının altyapılarını inşa edecek, navigasyon uygulamalarını hayata geçireceğiz. Şarj istasyonlarımızı yeni yapacağımız binalara entegre edeceğiz.

Tüm kentsel dönüşüm alanlarımızı ve 100 bin sosyal konut projemizi, akıllı mahalle konseptine göre inşa edeceğiz. Şu an Esenler'de yaptığımız Akıllı Şehir Projesi'nin yenilerini ülkemize kazandıracağız. Bu akıllı şehir örneklerinden birini de Kanal İstanbul'un etrafında kuracağız. Nüfusu 500 bini geçmeyecek bu yeni şehrimizi akıllı mahalle, akıllı şehir ve yatay mimari anlayışına göre inşa edeceğiz."

"Tüm özellikleri barındıran ilk örnek Kanal İstanbul olacak"

Kanal İstanbul Projesine ilişkin bilgi veren Kurum, "Kanal İstanbul, tamamlandığında akıllı binalarıyla yenilikçi çevre ve altyapı sistemleriyle ulaşım teknolojileriyle dünyada uygulanan akıllı şehir ürün ve hizmetlerinin tamamının aynı anda, aynı şehirde uygulandığı ilk proje olacak." dedi.

Kanal İstanbul Projesi'nin İstanbul Boğazı'nı koruma ve kurtarma proje olduğunu belirten Kurum, projenin aynı zamanda boğazın özgürlük projesi olduğunu da vurguladı.

Son 18 yılda Türkiye'nin marka projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ni de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde aynı inanç ve kararlılıkla gerçekleştireceklerini belirtti.

Şehirler için milat olacak yeni bir kanun düzenlemesini AK Parti Grubu'nun TBMM'ye sunduğunu anımsatan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Bu düzenleme yasalaştığında, şehircilik anlayışımızda yatay mimarinin esas olduğu yeni bir dönemi başlatacağız. 2012 yılında, zatıalilerinizin başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğinde de yeni bir aşamaya geçiyoruz.

Bundan böyle parsel bazlı planlama yerine ada bazlı planlama yapılacak. Kaçak yapılarla mücadelede etkin izleme süreci başlayacak. Artık gecekondulaşma ve kaçak yapı kavramları, ülkemizin gündeminden tamamen çıkacak, tarih olacak. Köylerde yapılacak olan yapılarla alakalı vatandaşlarımızın valilikten onay alma zorunluluğunu getiriyoruz. Bu düzenlemeyle yaylalarımızda ve köylerimizdeki çarpık yapılaşmaya son vereceğiz. İlaveten Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için güçlendirme yapılabilmesinin önünü açarak on binlerce binamızı dönüşüm kapsamına alıyoruz."

"Biz yalnızca pazar olamayız"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, akıllı şehirler çalışmasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Şehirlerin "akıllı şehir" olmasının bir strateji dahilinde olduğunu belirten Şahin, akıllı şehirlerin liderlik, vizyon, bütçe, vatandaş odaklı çalışma, teknoloji, kültür gibi bileşenlerden oluştuğunu söyledi.

Şahin, "Biz yalnızca pazar olamayız, üretimin merkezi olmak durumundayız. Milli ve yerli üretime geçmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Yeni bir hikaye yazıyoruz, yeni büyüme hikayemizi AR-GE, inovasyon, teknoloji ve çevreye duyarlı şehircilikle yazacağız." diye konuştu.