Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi "Türksat Tanıtım" kanalından yayınlanacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi 'Türksat Tanıtım' kanalından yayınlanacak - Son Dakika Ekonomi

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi "Türksat Tanıtım" kanalından yayınlanacak

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenecek Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, Türksat Tanıtım kanalından yayınlanacak.

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenecek Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, Türksat Tanıtım kanalından yayınlanacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, 15-16 Ocak'ta Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

Kongrede, belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetişim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarındaki uygulamalar yerel yönetim temsilcileri tarafından değerlendirilecek.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, kongrenin ikinci gününde düzenlenecek "Akıllı Şehir Teknolojileri-1" başlıklı oturumda katılımcılara hitap edecek.


Etkinlik, Türksat Tanıtım kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye, Türksat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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