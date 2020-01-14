Son Dakika › Güncel › Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresine Türksat'dan iletişim desteği - Son Dakika
Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresine Türksat'dan iletişim desteği
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, 15-16 Ocak'da Ankara ATO Congresium'da Türksat'ın iletişim desteğiyle düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, 15-16 Ocak'da Ankara ATO Congresium'da Türksat'ın iletişim desteğiyle düzenlenecek.
Belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetişim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarındaki uygulamaların yerel yönetim temsilcileri tarafından değerlendirileceği kongrenin ikinci gününde Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, "Akıllı Şehir Teknolojileri - 1" başlıklı oturumda katılımcılara hitap edecek. - ANKARA
Son Dakika Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı AK Partili başkanın mazot kaçakçılığı isteğine bakan yardımcısından tepki Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Anlattıklarıyla herkesi duygulandıran Hasan'a Ankara Valiliği sahip çıktı