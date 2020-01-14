Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresine Türksat'dan iletişim desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresine Türksat'dan iletişim desteği - Son Dakika

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresine Türksat'dan iletişim desteği

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, 15-16 Ocak'da Ankara ATO Congresium'da Türksat'ın iletişim desteğiyle düzenlenecek.

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresine Türksat'dan iletişim desteği, System.String[]

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, 15-16 Ocak'da Ankara ATO Congresium'da Türksat'ın iletişim desteğiyle düzenlenecek.


Belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetişim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarındaki uygulamaların yerel yönetim temsilcileri tarafından değerlendirileceği kongrenin ikinci gününde Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, "Akıllı Şehir Teknolojileri - 1" başlıklı oturumda katılımcılara hitap edecek. - ANKARA

Türksat, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
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