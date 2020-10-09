Akıllı şehirlerde Siemens Türkiye imzası - Son Dakika

Akıllı şehirlerde Siemens Türkiye imzası

09.10.2020 13:36
Akıllı şehirlerde Siemens Türkiye imzası, System.String[]

Siemens Türkiye, bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleşen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'na katılarak, akıllı şehirler ve dijitalleşme odaklı teknolojiler özelindeki son gelişmeleri ve vizyonunu paylaştı.

Siemens Türkiye, bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleşen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'na katılarak, akıllı şehirler ve dijitalleşme odaklı teknolojiler özelindeki son gelişmeleri ve vizyonunu paylaştı.

Siemens Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki Bilişim Vadisi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda, Nesnelerin İnterneti ve akıllı şehirler vizyonunu gündeme getirdi. Pandemi nedeniyle 8 Ekim tarihinde dijital ortamda kamu ve özel kurumlardan 500'ü aşkın katılımcıyla gerçekleşen konferansta, Siemens Türkiye İnovasyon ve Strateji ve Arge Grup Müdürü Yusuf Kaya, akıllı şehirlerin inşası için ürettikleri teknolojileri anlattı.

IoT Tabanlı Akıllı Şehirler ve Nesnelerin İnterneti başlıklı bir sunum gerçekleştiren Kaya'nın verdiği bilgilere göre, dijitalizasyon iş yapış şekillerinden günlük hayata kadar her şeyi değiştiriyor. Artık gündemimiz de yapay zeka, nesnelerin interneti, birbiriyle iletişim kurabilen cihazlar ve binalar var. Sürdürülebilir yöntemleri kullanarak bu konulara odaklanmak gerekiyor. Şirket de bu vizyonla ele aldığı akıllı şehirler konsepti için gerekli olan ürün ve teknolojilere yatırım yaparak, bu teknolojileri kamu ve özel kurumların kullanımına sunmuş bulunuyor.

Verilen bilgiye göre şirket, şebeke yönetiminde sahip olduğu perspektifle ve ürettiği sistemlerle birlikte, oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yazılımları hızla devreye alma ve sorunlara müdahale etme kabiliyetine de sahip bulunuyor. Örneğin, ülke veya şehir şebekesindeki elektrik, su, doğalgaz, petrol veya boru hatlarının uzaktan kontrol sistemleri ile izlenmesi, verilerin toplanması ve sistemin optimize edilmesi için geliştirilen yazılım ve donanım ile harmanlanmış teknolojiler bunlar arasında yer alıyor. - İSTANBUL

Akıllı şehirlerde Siemens Türkiye imzası

Türkiye, Siemens, Bilişim, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akıllı şehirlerde Siemens Türkiye imzası - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti Çağla Şıkel'den ölen babası hakkında şaşırtan itiraf: Çok suratsız bir adamdı, annem o ölünce yaşama sevinci buldu Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir
Hatay'da çıkan yangın, yerleşim yerine sıçradı! İşte bölgeden ilk görüntüler Hatay'da çıkan yangın, yerleşim yerine sıçradı! İşte bölgeden ilk görüntüler         
13:58
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı         
12:02
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, operasyonda 4 kişi yakalandı Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, operasyonda 4 kişi yakalandı         
10:35
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu         
08:24
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti         
21:00
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 14:24:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akıllı şehirlerde Siemens Türkiye imzası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei