Akıllı şehirlerde Siemens Türkiye imzası

Siemens Türkiye, bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleşen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'na katılarak, akıllı şehirler ve dijitalleşme odaklı teknolojiler özelindeki son gelişmeleri ve vizyonunu paylaştı.

Siemens Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki Bilişim Vadisi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda, Nesnelerin İnterneti ve akıllı şehirler vizyonunu gündeme getirdi. Pandemi nedeniyle 8 Ekim tarihinde dijital ortamda kamu ve özel kurumlardan 500'ü aşkın katılımcıyla gerçekleşen konferansta, Siemens Türkiye İnovasyon ve Strateji ve Arge Grup Müdürü Yusuf Kaya, akıllı şehirlerin inşası için ürettikleri teknolojileri anlattı.

IoT Tabanlı Akıllı Şehirler ve Nesnelerin İnterneti başlıklı bir sunum gerçekleştiren Kaya'nın verdiği bilgilere göre, dijitalizasyon iş yapış şekillerinden günlük hayata kadar her şeyi değiştiriyor. Artık gündemimiz de yapay zeka, nesnelerin interneti, birbiriyle iletişim kurabilen cihazlar ve binalar var. Sürdürülebilir yöntemleri kullanarak bu konulara odaklanmak gerekiyor. Şirket de bu vizyonla ele aldığı akıllı şehirler konsepti için gerekli olan ürün ve teknolojilere yatırım yaparak, bu teknolojileri kamu ve özel kurumların kullanımına sunmuş bulunuyor.

Verilen bilgiye göre şirket, şebeke yönetiminde sahip olduğu perspektifle ve ürettiği sistemlerle birlikte, oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yazılımları hızla devreye alma ve sorunlara müdahale etme kabiliyetine de sahip bulunuyor. Örneğin, ülke veya şehir şebekesindeki elektrik, su, doğalgaz, petrol veya boru hatlarının uzaktan kontrol sistemleri ile izlenmesi, verilerin toplanması ve sistemin optimize edilmesi için geliştirilen yazılım ve donanım ile harmanlanmış teknolojiler bunlar arasında yer alıyor. - İSTANBUL