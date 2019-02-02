Akıllı Şehirlerde Trafik Sorunu Büyük Ölçüde Azalmaya Başladı

Dünya nüfusuyla paralel olarak artan araç sayısı, metropollerde her geçen gün daha büyük bir sorun haline geliyor. Durumlar böyle olunca da dünyanın birçok yerinde bu sorunla mücadele için çeşitli yöntemler deneniyor. Yoğun trafiği azaltma konusunda da çözüme en çok yaklaşan firma Çinli Alibaba oldu. Çinli teknoloji devinin yapay zeka odaklı sistemi, kısa bir süre öncesine kadar trafik yoğunluğu bakımından Çin'in beşinci büyük kenti olan Hangzhou'yu elli yedinci sıraya kadar geriletti.Alibaba'nın merkezi olan Hangzou kenti, Alibaba'nın geliştirdiği yapay zeka odaklı çözüm sayesinde trafik sorununda büyük bir aşama kaydetti. Şirketin geliştirdiği City Brain (Şehir Beyni) sistemi, trafik kameralarından ve GPS verilerinden binek araçların ve toplu taşıma vasıtalarının lokasyonlarını tespit ediyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, platform toplanan bilgileri analiz ederek, iş çıkış saatlerine yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmayı başardı. Ayrıca, ilk yardım araçlarının da acil müdahale süresinin kısaltıldığı belirtildi.Alibaba Teknoloji Yönlendirme Komitesi Bakanı Wang Jian "Çin'deki şehirler muhtemelen diğer şehirlerden daha fazla zorlukla karşı karşıya kalıyor. Ancak, makine öğrenmesi (machine learning) gibi yeni gelişen teknolojilerle, topluluklar su kıtlığı gibi sorunları çözecek araçları bile elde ediyorlar. Sonunda, her şey tıpkı elektriğe bağlı olduğumuz gibi hesaplama gücüne bağlı olacak" ifadelerini kullandı.Sadece Hangzhou'da KullanılmıyorAlibaba'nın Çin'de kullandığı City Brain, dünyanın farklı ülkelerinde de kullanılıyor. Bu sistemin kullanıldığı şehirlerden bir tanesi de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur. Ayrıca, Volkswagen ve Siemens de Wolfsburg'da City Brain'e rakip bir sistemi test ediyor.McKinsey Global Institute'e göre, dünyanın en 'akıllı' şehirlerinde dahi, bu uygulamanın ilk örnekleri yerini almaya başladı. Raporda, teknolojinin hızlı gelişimine bağlı olarak akıllı şehir uygulamalarının da etki alanını artıracağı ve yeni çözümler sunacağı belirtiliyor.Trafik Yüzde 20 AzalacakEnstitünün hazırladığı rapora göre, akıllı şehir uygulamaları sayesinde trafik yoğunluğu önümüzdeki altı yıl içerisinde %15-20 arasında azalacak. Tabii, trafiği azaltsa da artan kamera sayısının kişisel gizliliği ihlal edeceği korkusu da yayılıyor. Wang Jian bu konuda "Kişisel gizliliğin ihlali konusunda daha çok çalışmalıyız. Öte yandan, City Brain gibi projelerin yarattığı fayda arttıkça, endişelerin azalacağını tahmin ediyoruz." İfadelerini kullandı.