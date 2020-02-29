Akıllı seyahat platformu MultiTravel çalışanların hayatını kolaylaştırıyor - Son Dakika

Multinet Up'ın akıllı seyahat platformu MultiTravel, hem seyahat eden hem de seyahat giderlerini yöneten çalışanların hayatını kolaylaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up'ın şirketlerin seyahat organizasyonu ihtiyacına cevap veren kurumsal seyahat platformu MultiTravel, kurumlar tarafından sağladığı kolaylık ve avantajlar nedeniyle tercih ediliyor.

Seyahat ve konaklama satın alırken kontrol yetkinliği sağlayan dijital platformda, yurt içi ve yurt dışı uçak bileti, yurt içi konaklama gibi hizmetler sunuluyor. MultiTravel iş seyahatlerinin planlanmasında sağladığı kolaylık, hız ve kontrol mekanizmalarıyla hem seyahat eden hem de seyahat giderlerini yöneten çalışanların deneyimini iyileştiriyor.

Kurumlar, MultiTravel'ın sunduğu avantajlı fiyatlar, şeffaflık, izlenebilirlik ve kontrol mekanizmaları sayesinde seyahat giderlerinden tasarruf ederken gerek seyahat planlama gerekse de masraf yönetimindeki operasyonel kolaylıklıklar sayesinde hem çalışanların hem de gider yöneticilerinin memnuniyetini artırıyor. MultiTravel ayrıca yıllar içinde çalışan jenerasyonunun değişmesiyle birlikte yeniden şekillenen beklentilere de cevap veriyor.

Çalışan jenerasyonlarının değişmesi, teknolojinin iş hayatını ve şirketleri dönüştürmesi ile çalışanların iş hayatından beklentileri de değişti.Yapılan araştırmalar, artık çalışanların günlük hayatında kullandığı teknolojileri iş hayatında da kullanmak istediklerini gösteriyor. Araştırmalar, masraf takibinde zorlanan Y jenerasyonunun yüzde 90'ının iş seyahatlerini yan hak olarak gördüğünü, yüzde 89'unun iş seyahatini uzatarak tatil yapma eğiliminde olduğunu, yüzde 60'ının ise mil programlarını kullanarak uçuş sınıfını yükselttiğini gösteriyor.

Şirketler ise iş seyahatlerinde çalışanlarının ihtiyaçlara cevap veren çözümleri tercih ederek hem çalışan memnuniyetini hem de seyahat politikalarınına uyumluluğu artırmayı hedefliyorlar. İşte bu noktada MultiTravel dijital özellikleriyle çalışanların değişen kullanım alışkanlıklarını yönetmeyi de mümkün kılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up'ın Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yeşilyurt, MultiTravel'in kurumlara ve çalışanlarına sunduğu ayrıcalıklara ilişkin şunları kaydetti:

"MultiTravel ile kurumsal seyahatlerde 7 gün 24 saat tüm cihazlardan uçuş ve konaklama hizmeti alınabiliyor. Platformun özelleştirme fonksiyonları sayesinde tüm planlama ve harcamalar şirketin kendi iş seyahati ve gider yönetimi kuralları dahilinde gerçekleştiriliyor. Ayda tek fatura özelliği ile fatura toplama ve masraf beyanları yükü ortadan kalkarken platformun sunduğu analitik raporlarla da kurumlar seyahat yönetimini proaktif olarak yönetebiliyor, uyum sorunları ortadan kalkıyor.

Kullanıcılar açısından baktığımızda ise kendilerini ve eğilimlerini tanıyan bir platformdan, kişiselleştirilmiş planlama önerileri alabilmek, tüm seyahat boyunca 7/24 online ve canlı destek hizmetinden yararlanabilmek, avans ve masraf beyanı süreçlerinin yükünden kurtulmak çalışanların deneyimi iyileştiriyor ve çalışanlar seyahatin keyifli yönlerine odaklanabiliyor. Tüm bu özellikleri ile MultiTravel kurumlara deneyim, verimlilik ve tasarruf kapılarını açıyor."