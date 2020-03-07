'Akıllı Sincap' çocukları güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Akıllı Sincap' çocukları güldürdü - Son Dakika

'Akıllı Sincap' çocukları güldürdü

6 saat önce

Bursa'nın Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen 'Akıllı Sincap Sinco' isimli tiyatro oyunu çocuklara keyifli anlar yaşattı.

'Akıllı Sincap' çocukları güldürdü, System.String[]

Bursa'nın Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen 'Akıllı Sincap Sinco' isimli tiyatro oyunu çocuklara keyifli anlar yaşattı.


Kestel Belediyesi'nin organizasyonuyla Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği 'Akıllı Sincap Sinco' isimli tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Yeni Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna yüzlerce çocuk ve velil katıldı. Müzik dinletilerinin de yer aldığı çocuk oyunu salonu dolduran çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Kestel Belediyesi, 27 Mart 2020 tarihinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Palavracı' oyununu çocuklarla buluşturacak. - BURSA

Devlet Tiyatroları, Kestel Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:24 Kaynak: İHA
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