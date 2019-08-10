Son Dakika Haberleri: Akıllı sinyalizasyon sistemi kullanımına başlandı
Son Dakika Güncel Haber

Akıllı sinyalizasyon sistemi kullanımına başlandı

1 saat önce

Sivas Belediyesi artan araç sayısı ve buna bağlı oluşan trafik nedeniyle yayaların sıkıntı yaşamaması için akıllı sinyalizasyon sistemini hayata geçirdi.

Akıllı sinyalizasyon sistemi kullanımına başlandı, System.String[]
Sivas Belediyesi artan araç sayısı ve buna bağlı oluşan trafik nedeniyle yayaların sıkıntı yaşamaması için akıllı sinyalizasyon sistemini hayata geçirdi.

İlk etapta şehrin iki noktasına yapılan sinyalizasyon sistemi yayaların karşıdan karşıya geçmeleri için büyük kolaylık sağlıyor.

Mevlana Caddesi ve Kayseri Caddesi üzerinde hizmete sunulan Akıllı Sinyalizasyonlar; yayaların karşıya geçmek istedikleri zaman çalışıyor. Karşıya geçmek isteyen yayaların trafik lambasına konulan butona basması ile çalışan sistemde, 60 saniye içerisinde yayaya yeşil araçlara ise kırmızı yanıyor.

Sinyalizasyon sayesinde yoğun trafikte karşıya geçmekte zorlanan yayalar artık diledikleri zaman karşıya geçebiliyor. - SİVAS
Sivas Belediyesi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de İngiliz gemisini böyle uzaklaştırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz TRT'de Kaz Dağları için konuşan çocuğu susturan sunucudan açıklama: Evime göz yaşlarıyla döndüm Faytoncular ile akülü araç işletmecileri arasında kavga: CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 13:46:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akıllı sinyalizasyon sistemi kullanımına başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]