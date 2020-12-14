Akıllı sistemle yönetilen serada yıl boyu muz üretilecek - Son Dakika

Akıllı sistemle yönetilen serada yıl boyu muz üretilecek

14.12.2020 10:07

- Akıllı sistemle yönetilen serada yıl boyu muz üretilecek Osmaniye'de sıcaklık ve nem düzeylerinin bilgisayarla kontrol edildiği serada değişen hava sıcaklığına göre iklimlendirme otomatik olarak yapılıyor Osmaniye'de 26 dönüm üzerine bilgisayarlı ve otomasyonlu akıllı sistem ile...

- Akıllı sistemle yönetilen serada yıl boyu muz üretilecek

Osmaniye'de sıcaklık ve nem düzeylerinin bilgisayarla kontrol edildiği serada değişen hava sıcaklığına göre iklimlendirme otomatik olarak yapılıyor

OSMANİYE - Osmaniye'de 26 dönüm üzerine bilgisayarlı ve otomasyonlu akıllı sistem ile yönetilebilen modern muz serası kuruldu. Sıcaklık ve nem düzeylerinin bilgisayarla kontrol edildiği serada değişen hava sıcaklığına göre iklimlendirme otomatik olarak yapılıyor.

İstanbul'da vinç işletmeciliği yapan Ziya Şahin, hevesle modern bir sera kurmak istedi. Bunun üzerine İstanbul'dan Osmaniye'ye gelen Şahin merkeze bağlı Sakızgediği köyünde 26 dönem üzerine bilgisayarlı ve otomasyonlu akıllı sistem ile yönetilebilen modern muz serası kurdu. Sulama sistemi ve iklimlendirme otomasyonlarının bulunduğu serada sıcaklık ve nem düzeyi bilgisayarla kontrol edilirken değişen hava sıcaklığına göre de iklimlendirme otomatik olarak yapılıyor. Yaklaşık 5 milyon para harcayarak kurduğu seraya 5 bin 200 adet muz fidesi diken Şahin, Osmaniye'ye örnek bir sera yaptıklarını kaydetti.

"Modern bir sera kurmak heves oldu"

Amaçlarının Osmaniye'de seracılığı geliştirmek olduğunu ifade eden Ziya Şahin, "Osmaniye'ye modern bir sera kurmak için bir heves oldu. Aynı zamanda bu bölgede seracılığın gelişmediğini insanların atadan deden kalan buğday, mısır ve yer fıstığı gibi ürünlerle uğraştığını gördük. Bizde bu memlekete öncü örnek bir sera yapmak istedik. Buradaki amacımız bu bölgenin insanlarını daha çalışkan sürekli verim alan böyle bir sera sistemine yönlendirmeyi hedefledik. Bu bölgenin diğer bölgelerden fazla bir iklim şartları olmadığı bölgenin diğer seracılık yapılan bölgelerle uyumlu olduğu toprak ve su analizini yaparak bir sera kurmaya karar verdik" dedi.

"Üretimimiz 12 aya yayılmış olacak"

Seranın donanımı hakkında bilgiler veren Ziraat Mühendisi Hakan Yavuz, "Osmaniye'de kurmuş olduğumu bu sera tamamen modern bir seradır. Serada sulama sistemi ve iklimlendirme otomasyonlarımız var. İçerdeki sıcaklık ve nem düzeylerine göre kontrollerin tamamı bilgisayar ortamında otomatik olarak yapılıyor. Gübreleme ve sulama sistemi de aynı şekilde otomatik sistem üzerinden yapılıyor. İçerideki su kontrolü üzerinde de beslememiz var. Burası 26 dönüm üzerine kurulu bir seradır. İçeride 5 bin 200 adet fidemiz var. Bir yıl sonra hasat bekliyoruz. İlk yıl dönüm başı 7 ton gibi üretim bekliyoruz. Daha sonraki üretimlerimiz 12 aya yayılmış olacak. O dönemlerde de 26 dönüm üzerinden 230 ton ürün almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Akıllı sistemle yönetilen serada yıl boyu muz üretilecek
Akıllı sistemle yönetilen serada yıl boyu muz üretilecek
Akıllı sistemle yönetilen serada yıl boyu muz üretilecek
Akıllı sistemle yönetilen serada yıl boyu muz üretilecek
Akıllı sistemle yönetilen serada yıl boyu muz üretilecek

Ziya Şahin, İstanbul, Osmaniye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akıllı sistemle yönetilen serada yıl boyu muz üretilecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı         
10:42
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor         
10:35
Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti         
10:18
Düşürdükleri 200 dolarlarını bahane ederek haraç isteyip, esnafı döner bıçağıyla tehdit ettiler Düşürdükleri 200 dolarlarını bahane ederek haraç isteyip, esnafı döner bıçağıyla tehdit ettiler         
09:45
Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir         
09:25
Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var         
09:20
Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu         
09:11
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak         
08:16
ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye hapis cezası ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye hapis cezası         
07:56
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Sıradan bir denetime, şüphelinin kemerinden çıkan döner bıçağı damga vurdu Sıradan bir denetime, şüphelinin kemerinden çıkan döner bıçağı damga vurdu         
05:48
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 11:02:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akıllı sistemle yönetilen serada yıl boyu muz üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei