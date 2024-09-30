Akıllı sözleşmelerde yeni dönem: hız ve uyum ön planda - Son Dakika
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Blockchain

Akıllı sözleşmelerde yeni dönem: hız ve uyum ön planda

Akıllı sözleşmelerde yeni dönem: hız ve uyum ön planda

Variant Fund yönetici ortağı Jesse Walden, Blockchain teknolojisinin cypherpunk köklerinden uzaklaştığını açıkladı. Akıllı sözleşme platformları, artan kurumsal ilgiyle birlikte performans ve uyum odaklı bir yaklaşıma yöneliyor. Bu değişim, kripto para sektörünün geleceğini ve Blockchain teknolojisinin toplumsal etkisini yeniden şekillendirebilir.

30.09.2024 10:37
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Blockchain teknolojisinin doğuşunda etkili olan cypherpunk hareketi, dijital gizlilik ve özgürlük ideallerini savunuyordu. Ancak son gelişmeler, bu ideallerin giderek geri planda kaldığına işaret ediyor. Variant Fund yönetici ortağı Jesse Walden'ın açıklamaları, Blockchain dünyasının karşı karşıya olduğu ikilemleri ve dönüşümü vurguluyor.

Blockchain Endüstrisi Kurumsal Benimseme İle Evrim Geçiriyor

Blockchain teknolojisi, ilk ortaya çıktığı günlerden bu yana önemli bir evrim geçirdi. Cypherpunk hareketinin temel değerleri olan sansüre direniş, açık kaynak kodlu yazılım ve izin gerektirmeyen sistemler, Blockchain teknolojisinin erken dönem gelişiminde büyük rol oynadı. Ancak Jesse Walden'ın son açıklamaları, bu değerlerin artık arka planda kaldığını gösteriyor.

Walden, akıllı sözleşme platformlarının artık performans, maliyet ve kârlılık gibi daha pragmatik kaygılarla şekillendiğini belirtiyor. Bu değişim, Blockchain teknolojisinin kurumsal dünyaya adaptasyonunu kolaylaştırırken, teknolojinin özgün vizyonundan uzaklaşma riskini de beraberinde getiriyor.

Stablecoinler, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve merkezi olmayan fiziksel altyapı ağları (DePIN) gibi popüler kullanım alanları, artık tam anlamıyla merkeziyetsiz veya izin gerektirmeyen sistemlere ihtiyaç duymuyor. Bu uygulamalar, Blockchain teknolojisnin sadece açıklık, birlikte çalışabilirlik ve uzlaşma özelliklerinden faydalanıyor.

Walden, bu dönüşümü "başlangıcın sonu" olarak tanımlıyor. Bu ifade, Blockchain teknolojisinin yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor. Artık sektör, idealist değerlerden ziyade pratik çözümlere odaklanıyor.

Kripto para dünyasının ticarileşmesi, bazı uzlaşmaları da beraberinde getiriyor. Örneğin sıkı merkeziyetsizlik ilkelerinden biraz ödün verilmesi, kripto cüzdanlarının ve uygulamaların kullanıcılara daha hızlı ulaşmasını sağlıyor.

Walden, bu değişimi müzik endüstrisindeki dönüşüme benzetiyor. Ana akım müzik zamanla ticari amaçlarla yeniden sunuluyorsa, Blockchain teknolojisi de benzer bir süreçten geçiyor.

Bu değişim, bazı çevrelerde endişeyle karşılansa da Walden, bu durumu farklı bir açıdan değerlendiriyor. Walden'a göre kripto paranın ticarileşmesi, aslında gerçek fırsatların henüz başladığına işaret ediyor.

Sonuç olarak Blockchain teknolojisi ve kripto para ekosistemi önemli bir dönüm noktasında bulunuyor. İdealist değerler ile pazar gerçekleri arasında bir denge aranıyor. Bu süreç, teknolojinin geleceğini ve toplum üzerindeki etkisini derinden şekillendirecek.

Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Blockchain Akıllı sözleşmelerde yeni dönem: hız ve uyum ön planda - Son Dakika

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