Akıllı tartı HONOR Scale 2 ağırlık ölçmekten öteye geçiyor - Son Dakika

Akıllı tartı HONOR Scale 2 ağırlık ölçmekten öteye geçiyor

Yeni giyilebilir teknolojiler ve ekosistem ürünleriyle portföyünü genişleten HONOR, akıllı tartı Scale 2 ile vücut yağ oranı, bazal metabolizma oranı ve kalp ritmi gibi toplamda 12 farklı değer ölçümü yaparak sağlığın yakından takip edilebilmesine olanak sağlıyor.

Akıllı tartı HONOR Scale 2 ağırlık ölçmekten öteye geçiyor, System.String[]

Yeni giyilebilir teknolojiler ve ekosistem ürünleriyle portföyünü genişleten HONOR, akıllı tartı Scale 2 ile vücut yağ oranı, bazal metabolizma oranı ve kalp ritmi gibi toplamda 12 farklı değer ölçümü yaparak sağlığın yakından takip edilebilmesine olanak sağlıyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan marka, HONOR Scale 2 ile hayatı kolaylaştıran ürünlerine bir yenisini daha ekledi.

Sadece ağırlık ölçen geleneksel tartıların aksine özellikle aktif bir yaşam süren ve beslenmesine dikkat edenler için toplamda 12 farklı ölçüm yapabilen HONOR Scale 2, ağırlık ölçümünün yanında Vücut Kitle Endeksi (BMI), Vücut Yağ Oranı, Kalp Ritmi, İç Organ Yağ Seviyesi, İskelet Kas Kütlesi, Yağsız Vücut Kütlesi, Bazal Metabolizma Hızı, Vücuttaki Su, Protein, Kemik Mineral İçeriği ve Vücut Skoru gibi birçok farklı değeri kolayca sunabiliyor.

Söz konusu ölçümler sayesinde akıllı tartı, fit ve sağlıklı bir yaşama ulaşmak için yapılması gereken antrenmanları doğru şekilde planlayabiliyor.

Tüm aileye yönelik akıllı özellikler

HONOR Scale 2'nin ölçümleriyle ilgili detaylı raporlar, grafikler ve analizlere ulaşmak için akıllı tartıyı HUAWEI Sağlık mobil uygulamasıyla eşleştirmek yeterli oluyor.

Toplamda 50 kullanıcıya kadar verileri kaydedip sunabilen HONOR Scale 2, ölçü sırasında aile üyesini otomatik olarak tanıyor. Bluetooth üzerinden HUAWEI Sağlık uygulamasına bağlanarak tüm ölçüm geçmişini de gösterebiliyor. Çevrimdışı da çalışabilen akıllı tartı, bu modda 200'e kadar veriyi bünyesinde saklayabiliyor.

Öncü yapay zeka ve büyük veri modellerini kullanan son teknoloji HUAWEI TruFit algoritmasını kullanan HONOR Scale 2, bu sayede yüksek hassasiyette ölçümler yapabiliyor. İçerisinde bulunan özel ağırlık ölçme çipi, ölçümde oluşan 100 gramlık değişiklikleri bile algılayarak, vücuttaki en küçük değişimleri bile gösterebiliyor.

Metabolizma, İskelet, Kalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akıllı tartı HONOR Scale 2 ağırlık ölçmekten öteye geçiyor - Son Dakika

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