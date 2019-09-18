Son Dakika Haberleri: Akıllı Tavşan Momo, Forum Aydın'da
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Akıllı Tavşan Momo, Forum Aydın'da

29 dakika önce

TRT Çocuk'un kahramanı "Akıllı Tavşan Momo" yeni maceraları için Forum Aydın'da çocuklarla buluşmaya geliyor.

Akıllı Tavşan Momo, Forum Aydın'da, System.String[]

TRT Çocuk'un kahramanı "Akıllı Tavşan Momo" yeni maceraları için Forum Aydın'da çocuklarla buluşmaya geliyor.


Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, "Kare Takımı'nın ardından, bu hafta sonu da çocukların sevimli kahramanı Akıllı Tavşan Momo'nun sahne şovuna ev sahipliği yapıyor. Akıllı Tavşan Momo, 21 Eylül Cumartesi ve 22 Eylül Pazar günleri 14: 00 – 18: 00 saatleri arasında yeni maceraların izini sürmek için Forum Aydın'da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.


TRT Çocuk'un sevimli kahramanı Akıllı Tavşan Momo, dostlarının da yardımıyla kayıpları buluyor, araştırma yaparken sorular soruyor ve ipuçlarının izinden gidiyor. Forum Aydın'da gerçekleştirilecek sahne şovuyla Akıllı Tavşan Momo Şarkılı Orman'daki maceralarını çocuklarla paylaşıyor.


21-22 Eylül tarihlerinde saat 14: 00- 16: 00 ve 18: 00'de üç seanstan oluşacak Akıllı Tavşan Momo sahne şovu, zemin katta Zeytin Meydanı'nda gerçekleştirilecek. - AYDIN

Eylül, Aydın, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:49 Kaynak: İHA
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