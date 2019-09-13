Akıllı Tavşan Momo Forum Çamlık'ta

TRT Çocuk'un sevilen karakteri 'Akıllı Tavşan Momo' yeni maceraları için Forum Çamlık'ta çocuklarla buluşmaya geliyor.



Forum Çamlık AVM, çocukların sevimli kahramanı Akıllı Tavşan Momo'nun sahne şovuna ev sahipliği yapıyor.Akıllı Tavşan Momo, 14 Eylül Cumartesi ve 15 Eylül Pazar günleri 14: 00 – 18: 00 saatleri arasında yeni maceraların izini sürmek için çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. Akıllı Tavşan Momo, dostlarının da yardımıyla kayıpları buluyor, araştırma yaparken sorular soruyor ve ipuçlarının izinden gidiyor. Forum Çamlık'ta gerçekleştirilecek sahne şovuyla Akıllı Tavşan Momo Şarkılı Orman'daki maceralarını çocuklarla paylaşıyor.



14 -15 Eylül tarihlerinde saat 14: 00- 16: 00 ve 18: 00'de üç seanstan oluşacak Akıllı Tavşan Momo sahne şovu, zemin kattaki etkinlik alanında gerçekleştirilecek.



TRT Çocuk'un en sevilen karakteri Akıllı Tavşan Momo'yla buluşmak için tüm çocuklar Forum Çamlık'a davet edildi. - DENİZLİ