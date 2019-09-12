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Akıllı Tavşan Momo Forum Kayseri'de

21 dakika önce

TRT Çocuk'un kahramanı "Akıllı Tavşan Momo" yeni maceraları için Forum Kayseri'de çocuklarla buluşmaya geliyor.

Akıllı Tavşan Momo Forum Kayseri'de, System.String[]

TRT Çocuk'un kahramanı "Akıllı Tavşan Momo" yeni maceraları için Forum Kayseri'de çocuklarla buluşmaya geliyor.


Bölge halkının buluşma noktası Forum Kayseri, çocukların sevimli kahramanı Akıllı Tavşan Momo'nun sahne şovuna ev sahipliği yapıyor. Akıllı Tavşan Momo, 14 Eylül Cumartesi ve 15 Eylül Pazar günleri 14: 00 - 18: 00 saatleri arasında yeni maceraların izini sürmek için Forum Kayseri'de çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. TRT Çocuk'un sevimli kahramanı Akıllı Tavşan Momo, dostlarının da yardımıyla kayıpları buluyor, araştırma yaparken sorular soruyor ve ipuçlarının izinden gidiyor. Forum Kayseri'de gerçekleştirilecek sahne şovuyla Akıllı Tavşan Momo Şarkılı Orman'daki maceralarını çocuklarla paylaşıyor. 14 -15 Eylül tarihlerinde saat 14: 00- 16: 00 ve 18: 00'de üç seanstan oluşacak Akıllı Tavşan Momo sahne şovu, zemin katta etkinlik alanında gerçekleştirilecek.


Forum Kayseri'den yapılan açıklamada, "TRT Çocuk'un en sevilen karakteri Akıllı Tavşan Momo'yla buluşmak için tüm çocuklarımızı Forum Kayseri'ye bekliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kayseri, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:54 Kaynak: İHA
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