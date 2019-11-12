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Akıllı Tavşan Momo Forum Mersin'de

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Forum Alışveriş Merkezi, çocukların sevimli kahramanı Akıllı Tavşan Momo'nun sahne şovuna ev sahipliği yapacak.

Akıllı Tavşan Momo Forum Mersin'de, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Forum Alışveriş Merkezi, çocukların sevimli kahramanı Akıllı Tavşan Momo'nun sahne şovuna ev sahipliği yapacak. Üç gün sürecek ücretsiz gösterilerde Akıllı Tavşan Momo, çocuklarla buluşacak.


TRT Çocuk'un sevimli kahramanı Akıllı Tavşan Momo, yeni maceraları için Forum Mersin'de çocuklarla buluşmaya geliyor. Akıllı Tavşan Momo, 15-16-17 Kasım günleri 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek sahne şovuyla yeni maceraların izini sürecek, Şarkılı Orman'daki maceralarını çocuklarla paylaşacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri üç seanstan oluşacak Akıllı Tavşan Momo sahne şovu, Sanatçılar Meydanında gerçekleştirilecek.


Forum Mersin, tüm çocukları, Akıllı Tavşan Momo ile bulaşmaya davet etti. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:11 Kaynak: İHA
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