Son Dakika Haberleri: Akıllı Tavşan Momo, Forum Trabzon'da çocuklarla buluştu
Son Dakika Genel Akıllı Tavşan Momo, Forum Trabzon'da çocuklarla buluştu

Akıllı Tavşan Momo, Forum Trabzon'da çocuklarla buluştu

17 dakika önce

Akıllı Tavşan Momo, Forum Trabzon'da çocuklarla buluştuTRABZON - TRT Çocuk'un kahramanı "Akıllı Tavşan Momo", Forum Trabzon'da yeni maceraları için çocuklarla buluştu.

Akıllı Tavşan Momo, Forum Trabzon'da çocuklarla buluştu

TRABZON - TRT Çocuk'un kahramanı "Akıllı Tavşan Momo", Forum Trabzon'da yeni maceraları için çocuklarla buluştu.

Trabzon ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon, çocukların sevimli kahramanı Akıllı Tavşan Momo'nun sahne şovuna ev sahipliği yaptı. Akıllı Tavşan Momo, TRT Çocuk'un sevimli kahramanı Akıllı Tavşan Momo, dostlarının da yardımıyla kayıpları buluyor, araştırma yaparken sorular soruyor ve ipuçlarının izinden gidiyor. Forum Trabzon'da gerçekleşen sahne şovuyla Akıllı Tavşan Momo, Şarkılı Orman'daki maceralarını çocuklarla paylaştı.

Çocukların yanı sıra ebeveynlerinde ilgi gösterdiği "Akıllı Tavşan Momo" izleyenlere eğelenci anlar yaşattı.

"Akıllı Tavşan Momo"yu çok sevdiklerini belirten çocuklar televizyondan izledikleri serüveni canlı seyretmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirirlerken çok eğelendiklerini söylediler.

Akıllı Tavşan Momo, Forum Trabzon'da çocuklarla buluştu

Trabzon, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
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