Son Dakika Haberleri: Akıllı telefon beklerken, paketten su çıktı
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Akıllı telefon beklerken, paketten su çıktı

20 dakika önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde, akıllı telefon kazandığını zanneden 67 yaşındaki vatandaş, gelen kargo ile şaşkına döndü.

Akıllı telefon beklerken, paketten su çıktı, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde, akıllı telefon kazandığını zanneden 67 yaşındaki vatandaş, gelen kargo ile şaşkına döndü.


Denizli'nin Buldan ilçesinde oturan Mehmet Uz'u (67) arayan şahıslar, akıllı telefon kazandığını söyledi. Ancak dolandırıcılar kargo için bir miktar para istedi. İstenilen parayı gönderen Uz, gelen kargo ile şaşkına döndü. Kargo paketinden su ve keten tohumu çıktı.


Her zaman televizyonlarda bu tür haberleri izlediğini ifade eden Uz, "Şimdi de bana yaptılar. Vatandaşlarımıza örnek olsun, ben kandırıldım, inşallah başkaları kandırılmaz" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:08 Kaynak: İHA
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