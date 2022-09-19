OnePlus Nord Watch yaklaşıyor: Resmi paylaşım geldi!

Akıllı telefon dünyasına kazandırdığı ürünlerle adından söz ettiren OnePlus, teknoloji alanındaki yerini büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda giyilebilir teknoloji ürünlerine de önem veren şirket, Nord Watch için geri sayımı başlattı.

Nord Watch, SpO2 sensör ve uyku takibi gibi temel sağlık özelliklerine sahip

OnePlus, uygun fiyatlı olması beklenen yeni akıllı saatiyle ilgili resmi paylaşımlarını bugün yaptı. Paylaşılan görsele bakıldığında kare şeklinde bir ekran, kavisli gövde, belirgin çıkıntılar göze çarpıyor. Kayış tasarımında ise saatin gri görünümüne uyan siyah renkte gösterilen basit bir silikon kullanılıyor.

Öte yandan cihazın tanıtım tarihi netlik kazanmış değil. Ancak resmi paylaşım 2 hafta içerisinde piyasaya sürülebileceğini işaret ediyor. Ek olarak cihazın fiyatı belli değil ancak oldukça uygun olacağına dair sızıntı bilgiler ulaşmaya devam ediyor.

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N Health özelliğiyle gelmesi beklenen Nord Watch, aynı zamanda uygulama üzerinden değiştirilebilen zengin kadran çeşitliliğine sahip olacak. Pil konusunda da kullanıcıları düşünen OnePlus, yeni saatinde "güçlü bir batarya" kullanacak. Ayrıca pek çok saatte bulunan kalp atış hızı takibi, SpO2 sensörü ve uyku takibi gibi temel sağlık takibi özelliğini barındıracak.

Daha önce elde edilen bilgilere göre yeni OnePlus akıllı saati, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile kullanıma sunulacak olan yeni Nord Watch'ın öne çıkan bir diğer detayı ise fiyatı olacak. İçerisinde pek çok spor modu bulunan saatin, 63 dolardan başlayan bir fiyata sahip olabilir.