Redmi K50 Extreme Edition yaklaşıyor! İşte beklenen özellikleri

2019 yılında Xiaomi çatısı altında yeniden markalaşan Redmi, akıllı telefon dünyasında ürettikleriyle önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda. Şirket, K50 serisiyle oldukça adından söz ettirdi. Bu seriye yeni bir Redmi modeli daha ekleniyor.

Redmi K50 Extreme Edition, Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek

Xiaomi, Ağustos ayının sonlarına doğru tanıtılması beklenen Redmi K50 Extreme Edition ile ilgili bir görsel yayınladı. Model için son viraja girilirken özellikleri de şekillenmeye başladı. Şirket, cihazını amiral gemisi modeli olarak sahaya sürecek.

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Yeni Redmi modeli, Qualcomm'un en üst seviye işlemcisi olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacak. İşlemci, 3.2 GHz'e kadar saat hızına sahip sekiz işlem çekirdeği ve gelişmiş bir 5G modem içeriyor.

Önemli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre yeni Redmi modeli, kamera özellikleriyle birinci sınıf olacak. Arka tarafta üçlü kamera dizilimi ile çıkacak modelin ana kamerası 200 megapiksel olacak. Buna 32 ve 8 megapiksellik sensörler eşlik edecek. Cihazın ön kısmında ise 20 megapiksel özçekim kamerası bulunacak.

Cihaz, 120 Hz yenileme hızına ve HDR10+ teknolojisi desteğine sahip 6.67 inç AMOLED ekran ile geliyor. 12 GB'a kadar RAM kapasitesi sunan model, 256 GB'a kadar da depolama seçeneği sunuyor. Öte yandan 5.000 mAh bataryası bulunan model 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Redmi K50 Extreme Edition, Android 12 tabanlı MIUI 13 işletim sistemi ile birlikte gönderilecek.

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