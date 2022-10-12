Redmi K60 yaklaşıyor: Serinin işlemcisi belli oldu! - Son Dakika
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Redmi K60 yaklaşıyor: Serinin işlemcisi belli oldu!

12.10.2022 16:41
Redmi K60 yaklaşıyor: Serinin işlemcisi belli oldu!

Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden Xiaomi, Redmi K60 serisi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

2019 yılında Xiaomi çatısı altında yeniden markalaşan Redmi, akıllı telefon dünyasında ürettikleriyle önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda. Şirket, bu yıl içinde K50 serisiyle oldukça adından söz ettirdi. Xiaomi, elde ettiği başarıyı sürdürmek için Redmi K60 ailesi üzerinde çalışıyor.

Redmi K60 serisi, Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek

Xiaomi, Ağustos ayında K50 serisinin oyuncu versiyonunu Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8+ Gen 1 ile duyurmuştu. Görünen o ki şirket, işlemciye sadık kalacak. Akıllı telefonlar hakkında önemli bilgilere ulaşan Digital Chat Station'a göre Redmi K60 serisi, işlemci koltuğunda Snapdragon 8+ Gen 1'e yer verecek.

Redmi K60 yaklaşıyor: Serinin işlemcisi belli oldu!

Cihaza ilişkin bilgiler henüz net değil. Öyle ki ismi bile tam olarak netleşmemiş serinin ön panelinde QHD + çözünürlüğüne sahip 2K ekran olacağı gelen bilgiler arasında. Öte yandan cihazın tasarımı henüz net değil. Aynı kaynağa göre tasarım doğrulaması test aşamasında ve iç tasarımın güvenli olduğu onaylandıktan sonra üretim başlanacak.

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Şirket, yeni serisinde kullanıcılarının istek ve taleplerini de değerlendirmek istiyor. Redmi patronu ve Xiaomi Çin başkanı William Lu, geçtiğimiz günlerde Webio platformunda takipçilerine iPhone 14 ile hayatımıza gire Dynamic Island uygulamasını yeni seride isteyip istemediklerini sordu. Öte yandan cihazların 120 KW hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor

Redmi K60 yaklaşıyor: Serinin işlemcisi belli oldu!

Cihazların arkasında Sony IMX766 sensörünün değiştirilmiş bir versiyonu olan 50MP ana kamera sensörü bekleniyor. Akıllı telefon ailesinin tasarımında selefine göre çok büyük değişiklik beklenmezken Xiaomi'nin seriyi bu yıl bitmeden duyurmak istediği gelen haberler arasında.

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Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Redmi K60 yaklaşıyor: Serinin işlemcisi belli oldu! - Son Dakika

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