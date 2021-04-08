Akıllı telefon harcamaları son bir yılda yüzde 50 arttı - Son Dakika

Akıllı telefon kullanımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), 2020 yılında toplam 10 milyon 500 bin adet akıllı telefon satışı gerçekleştiğini ve akıllı telefonlar için yapılan ortalama ödemenin bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 artarak 3 bin 600 TL'ye ulaştığını açıkladı. Akıllı telefonların artan maliyeti, koruyucu kılıflar başta olmak üzere telefon aksesuarlarının kullanımını da yaygınlaştırdı.

"AKILLI TELEFON KULLANICILARININ ORANI YÜZDE 97,2 OLDU"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Deercase Turkey Pazarlama ve İletişim Direktörü Özlem Topaloğlu Özdemir, "Güncel araştırmalara göre Türkiye'de cep telefonu kullanıcılarının sayısı son bir yılda 2 milyon kişi artarak 76,89 milyona ulaştı, akıllı telefon kullanıcılarının oranı ise yüzde 97,2 oldu. Özellikle pandemiyle birlikte hız kazanan dijitalleşme rüzgarı eğitimden iş hayatına kadar pek çok alanda akıllı telefonlara olan ihtiyacı artırdı. Bu durum, kullanıcıları da daha donanımlı ve üst segment telefonlara yönlendirdi. Ancak döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen yüksek fiyatların sabit kalması, kullanıcıların satın aldıkları cihazların herhangi bir zarar görmemesi ve tamir gibi yüklü ek masraflara neden olmaması adına aldığı önlemleri artırdı. Bunların başında ise koruyucu kılıf kullanımı geldi" dedi.

YALNIZCA CİHAZI KORUMAK İÇİN DEĞİL KİŞİSELLEŞTİRMEK İÇİN DE KULLANILIYOR

Telefon kılıfı ve teknoloji aksesuarlarındaki talep artışının farklı ihtiyaçları beraberinde getirdiğini belirten Deercase Pazarlama ve İletişim Direktörü Özlem Topaloğlu Özdemir "Akıllı telefonlar artık her anımıza eşlik eden birer arkadaş hatta sırdaş gibiler. Bu da kullanıcıların gözünde cihazları kişiselleştiriyor. Hal böyle olunca telefon kılıflarının tek amacı cihazı korumak değil, kullanıcısının tarzını yansıtmak da oluyor. Telefon kılıfı ve teknoloji aksesuarı tasarlayan yerli e-ticaret şirketi olarak bizler de renkli silikon, Simli Sulu, Glossy, Şeffaf, Arty Case, Neon gibi 6 farklı materyalde binlerce tasarım sunuyoruz. Kullanıcıların kendilerine, sevdiklerine veya evcil hayvanlarına ait fotoğrafların yer aldığı kişiselleştirilmiş kılıf taleplerini ise sanal ortamda oluşturduğumuz kişisel atölye deneyimiyle karşılıyoruz" diye konuştu.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TEKNOLOJİK AKSESUAR KOLEKSİYONUNA İMZA ATACAĞIZ"

Deercase olarak dünyanın önde gelen film yapım ve televizyon aynı zamanda da gelişmiş tüketici ürünleri lisans programları ile de bilinen şirketlerinden biri olan Warner Bros. ile bir işbirliği yaptıklarına ve ilerde bu işbirliğini global arenaya taşımayı hedeflediklerine de değinen Özdemir, "Warner Bros. işbirliğiyle Türkiye'de daha önce benzeri görülmemiş bir teknolojik aksesuar koleksiyonuna imza atacağız. İlk etapta Warner Bros. DC Comics koleksiyonuyla kullanıcıların karşısına çıkacağız. Koleksiyonda DC Comics evreninin ikonik Justice League karakterleri; Batman, Superman, Wonder Woman, Flash ve Aquaman gibi geniş bir kitlenin hayranı olduğu kahramanlar en dikkat çekici tasarımlarla yer alacak" ifadelerini kullandı.