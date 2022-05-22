Akıllı Telefon Satışları 500 Milyon Adedi Aşan Xiaomi Dünya "Seçkinler Kulübüne" Katıldı - Son Dakika
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Akıllı Telefon Satışları 500 Milyon Adedi Aşan Xiaomi Dünya "Seçkinler Kulübüne" Katıldı

22.05.2022 11:48
Akıllı Telefon Satışları 500 Milyon Adedi Aşan Xiaomi Dünya "Seçkinler Kulübüne" Katıldı

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Bir sektör raporuna göre, satışları 500 milyon adedin üzerine çıkan Çinli teknoloji devi Xiaomi, Samsung ve Apple ile birlikte küresel akıllı telefon "seçkinler kulübüne" katıldı.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Bir sektör raporuna göre, satışları 500 milyon adedin üzerine çıkan Çinli teknoloji devi Xiaomi, Samsung ve Apple ile birlikte küresel akıllı telefon "seçkinler kulübüne" katıldı. Küresel sektör analiz firması Counterpoint Research, markanın 2022'nin ilk çeyreğinin başlarında kurulu 500 milyon adet akıllı telefon eşiğini aştığını bildirdi. "Xiaomi, yurtiçi pazarın olgunlaşmasıyla daha fazla büyüme potansiyeli aramak için Çin'in ötesine geçmede önde gelen bir güç oldu" ifadelerini kullanan Counterpoint Research, markanın küresel büyümesinin Hindistan ve Avrupa'da "bilhassa açıkça görüldüğünü" de kaydetti.

Rapordaki veriler Xiaomi'nin, yılın ilk çeyreğinde Hindistan'da yüzde 23,2 pazar payıyla birinci sırada, Avrupa'da ise yüzde 12,6 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldığını gösterdi. Xiaomi'nin Hong Kong Borsası'na bildirdiğine göre yılın ilk çeyreğinde şirketin akıllı telefon gelirleri 45,8 milyar yuan (yaklaşık 6,79 milyar ABD doları), küresel akıllı telefon sevkiyatları ise 38,5 milyon adet olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Samsung, Xiaomi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Akıllı Telefon Satışları 500 Milyon Adedi Aşan Xiaomi Dünya "Seçkinler Kulübüne" Katıldı - Son Dakika
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