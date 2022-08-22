Üreticiler endişeli! Akıllı telefon satışlarında keskin düşüş - Son Dakika
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Üreticiler endişeli! Akıllı telefon satışlarında keskin düşüş

22.08.2022 23:56
Üreticiler endişeli! Akıllı telefon satışlarında keskin düşüş

Akıllı telefon satışları neden düşüyor? Araştırmacılar, kullanıcıların artık daha az akıllı telefon değiştirdiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı, tüm dünyada artan enflasyon ve çip krizi, akıllı telefon satışlarını derinden etkiledi. Araştırmacılar, Samsung ve Apple dışındaki tüm akıllı telefon firmalarının gelirlerinde keskin düşüşler yaşandığını ortaya koydu. Ancak ilginç olarak üst seviye akıllı telefon sevkiyatları bu durumdan etkilenmedi.

Akıllı telefon satışları azaldı, eski telefonu kullanma süresi arttı

International Data Corp tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, yılın ikinci çeyreğine ilişkin akıllı telefon satışları belli oldu. Xiaomi, Vivo ve Oppo gibi Çinli markaların sevkiyat rakamları azalırken, Samsung ve Apple ise 1000 dolar üstü telefonlar sayesinde ayakta kalmayı başardı.

Üreticiler endişeli! Akıllı telefon satışlarında keskin düşüş

Örneğin Xiaomi, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal raporunu paylaştı. Verilere göre Xiaomi'nin karı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83 düştü ve 1.36 milyar yuan (200 milyon dolar) seviyesinde oldu. Ayrıca şirket hisseleri de yüzde 52 civarında değer kaybetti.

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Wall Street Journal tarafından hazırlanan bir başka rapor ise eski telefonu kullanma süresi arttığını ortaya koydu. WSJ'ye göre hem gençler hem de yetişkinler için "günümüzdeki akıllı telefonlar neredeyse aynı özellikleri sunuyor".

2015 ila 2019 yılları arasını ele alan araştırma, kullanıcıların tek bir telefonu 20-24 ay boyunca kullandığını gösterdi.

Yine de üst seviye akıllı telefonlar için aynı durum geçerli değil. Counterpoint Research araştırması, 1000 dolardan daha pahalı olan akıllı telefonların 2022'de daha fazla sattığını ortaya koydu. Bu segmentteki telefonlar ise Samsung Galaxy Z serisi ve iPhone modelleri oldu.

Akıllı telefon pazarındaki düşüşün en çok Çin'deki kullanıcılardan kaynaklandığı düşünülüyor. Pandemi önlemleri, tedarik zinciri sorunları ve mağazaların kapalı olması, kullanıcıların akıllı telefonlarını daha az değiştirmesine yol açtı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Xiaomi, Rusya, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Üreticiler endişeli! Akıllı telefon satışlarında keskin düşüş - Son Dakika

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