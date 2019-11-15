Son Dakika Haberleri: Akıllı telefon satışları: Samsung zirvede, iPhone'nun pazar payı azaldı
Son Dakika Dünya Akıllı telefon satışları: Samsung zirvede, iPhone'nun pazar payı azaldı - Son Dakika Dünya

Akıllı telefon satışları: Samsung zirvede, iPhone'nun pazar payı azaldı

6 saat önce

Küresel bazda 2019'un ilk yarısında 30 milyon daha az akıllı telefon satılırken, Samsung halen yüzde 22,5’lik pazar payı ile birinciliğini sürdürdü.

Akıllı telefon satışları: Samsung zirvede, iPhone'nun pazar payı azaldı, System.String[]

Küresel bazda 2019'un ilk yarısında 30 milyon daha az akıllı telefon satılırken, Samsung halen yüzde 22,5'lik pazar payı ile birinciliğini sürdürdü.


Uluslararası veri şirketi IDC tarafından yayınlanan araştırma verilerine göre, bu yılın ocak-haziran döneminde küresel pazarda 644 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:16 
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