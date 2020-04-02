Akıllı Telefon Satışları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Akıllı Telefon Satışları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde - Son Dakika

Akıllı Telefon Satışları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde

9 dakika önce

Yeni araştırmalar akıllı telefon satışlarının Koronavirüsün etkisiyle son 10 yılın en düşük seviyesine düşeceğini gösteriyor.

Akıllı Telefon Satışları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde, System.String[]

Yeni araştırmalar akıllı telefon satışlarının Koronavirüsün etkisiyle son 10 yılın en düşük seviyesine düşeceğini gösteriyor. Krizin; ekonomik faaliyeti, tedarik zincirini ve tüketici talebini etkilediğinden dolayı piyasanın yüzde 13'ünü yavaşlatacağı tahmin ediliyor.


Son zamanlarda Çin'de iyileşme belirtileri kaydedildi ancak gözlemciler, satış oranlarına ve üretim seviyelerine geri dönüşün, diğer pazarlardaki ve üretim merkezlerindeki sorunlarla dengeleneceğini aktarıyor. 2020'de 2019'a kıyasla yaklaşık bir milyar daha az cihaz satılacak ve toplam rakam 1.57 milyara ulaşacak.


CCS Insight'taki analist başkan yardımcısı Marina Koytcheva, "Çin'den gelen veriler, kilitlenmelerin ve tüketici belirsizliğinin telefonlara olan talep üzerindeki etkisini gösteriyor." diyor. Ayrıca analistler satışlar üzerindeki en büyük zararlı etkinin zayıf talepten gelmesini bekliyor.


5G Teknolojisi Pazarı Kurtarabilir


Tüm bunlara rağmen 5G'nin yayılmasının 2021'den itibaren önemli bir yükseliş göstereceği düşünülmekte. Satışların 2021'de yüzde 12 artması ve satışların 2 milyarı aşmasının mümkün olacağı dile getirildi. 5G telefonların satışı 210 milyon adede ulaşacak ve 2024 yılına kadar tüm cihazların yüzde 58'ini oluşturacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:50 

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı         
13:26
İmamoğlu, Erdoğan'ın İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi         
13:24
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak         
13:16
Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum         
13:00
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip         
12:53
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız         
12:48
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı         
12:42
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüsle mücadeleyi korku ve panikle kazanamayız Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüsle mücadeleyi korku ve panikle kazanamayız         
12:31
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek         
12:27
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde         
12:18
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı         
12:13
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı         
12:08
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:07
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi         
12:05
Karantina Selena Gomez'e yaramadı! Evli olan eski aşkı aklına geldi Karantina Selena Gomez'e yaramadı! Evli olan eski aşkı aklına geldi         
12:00
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar         
11:48
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:45
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu         
11:44
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu         
11:40
Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi         
11:39
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak         
11:37
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor         
11:36
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor         
11:34
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi         
11:22
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı         
11:22
İstanbul'da ateşi yüksek çıkan hasta, koronavirüs testi yaptırmamak için sağlık görevlilerine direndi İstanbul'da ateşi yüksek çıkan hasta, koronavirüs testi yaptırmamak için sağlık görevlilerine direndi         
11:13
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti         
11:13
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı         
11:08
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu         
11:07
Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 13:59:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akıllı Telefon Satışları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]